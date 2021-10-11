Эксперт объяснил слова Медведева о бессмысленности переговоров с Киевом

Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько поддержал слова зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о бесполезности контактов с нынешним руководством Украины. По его словам, сейчас у власти в Киеве находятся недоговороспособные и несамостоятельные политики.

"С несамостоятельными политиками вести переговоры бесполезно, потому что все решения принимают не они, а кто-то, кто управляет ими извне. Мы уже ждали изменения политического курса после избрания Зеленского, и наши ожидания не оправдались. Потому может смениться множество политиков на Украине, и каждая новая генерация будет столь же несамостоятельна, а может, и в большей степени", — отметил в беседе с Лайфом Безпалько.

По его мнению, за последние семь лет Незалежная только разрушается и для США она стала государством-молотком, которым Вашингтон "лупит" по Москве.

"Когда этот молоток разрушится, он перестанет быть нужным, и это стало очевидно после Афганистана, который просто бросили. Это судьба любого "союзника" Америки. У них нет союзников. Сменились интересы — сменились союзники, а прежние отправляются в мусорное ведро. Если Украину направили против России и в результате этого она потеряла 50% ВВП ради того, чтобы мы потеряли 2% ВВП, то, безусловно, это не отношение к своему союзнику. Это отношение к расходному материалу", — добавил Безпалько.