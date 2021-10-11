НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Глава Якутии поручил отменить увольнение ректора академии за отказ отдать здание под ковидную больницу

Руководитель региона также раскритиковал работу правительства и назначил выговоры и штрафы некоторым сотрудникам.

11 октября, 09:40
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/lenskykray/photos/3865889650179866" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Малая академия наук Республики Саха </a>—<a href="https://www.facebook.com/lenskykray/photos/3865889650179866" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Якутия / Альберт Никаноров</a></p>

Фото © Facebook / Малая академия наук Республики Саха Якутия / Альберт Никаноров

Глава Якутии Айсен Николаев поручил отменить решение об увольнении ректора Малой академии наук, который отказался передать здание под инфекционный стационар для лечения больных с коронавирусом. Об этом руководитель региона заявил во время заседания правительства республики, видео опубликовано в его инстаграме.

"Все решения по [Василию] Павлову должны быть отменены, если они были приняты, в течение часа. Сивцеву за то, что в нарушение Трудового кодекса в неподписанные приказы заставляет людей подписываться, выговор. Вам замечание большое, это недопустимо, что, не проверив, даёте неправильную информацию", — сказал Николаев.

В Роспотребнадзоре объяснили, как пациент может легче перенести коронавирус

В Роспотребнадзоре объяснили, как пациент может легче перенести коронавирус

Он раскритиковал работу якутского правительства, отметив, что действия членов кабмина больше напоминали басню "Лебедь, щука и рак".

Напомним, об увольнении ректора Малой академии наук стало известно накануне. Сам глава учебного заведения Василий Павлов признался, что не смог подписать бумагу о передаче общежития, так как "это фактически означает закрытие учреждения".

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

В Якутии ректора уволили за отказ отдать здание академии наук под ковидную больницу

вчера в 16:54

В саратовском УФСИН уволили четырёх сотрудников после скандала с пытками заключённых

6 октября, 11:22

Мишустин: В России стартовал эксперимент с электронными аттестатами

сегодня в 10:04

Победительнице конкурса "Учитель года" вручили Большого хрустального пеликана

вчера в 21:12

"Меня здесь неделю держали": В Ленобласти с помощью билетов "банка приколов" нашли похищенную беременную жену бизнесмена

сегодня в 10:00

Новости партнеров

Layer 1