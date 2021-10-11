Глава Якутии поручил отменить увольнение ректора академии за отказ отдать здание под ковидную больницу

Глава Якутии Айсен Николаев поручил отменить решение об увольнении ректора Малой академии наук, который отказался передать здание под инфекционный стационар для лечения больных с коронавирусом. Об этом руководитель региона заявил во время заседания правительства республики, видео опубликовано в его инстаграме.

"Все решения по [Василию] Павлову должны быть отменены, если они были приняты, в течение часа. Сивцеву за то, что в нарушение Трудового кодекса в неподписанные приказы заставляет людей подписываться, выговор. Вам замечание большое, это недопустимо, что, не проверив, даёте неправильную информацию", — сказал Николаев.

Он раскритиковал работу якутского правительства, отметив, что действия членов кабмина больше напоминали басню "Лебедь, щука и рак".