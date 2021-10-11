"Разве есть бонус за то, что ты из России?": Американский журналист раскритиковал высокие оценки Валиевой и Туктамышевой
По его мнению, судьи на турнире серии "Челленджер" в Финляндии не поскупились, выставляя баллы нашим спортсменкам.
Фото © Федерация фигурного катания на коньках России
Журналист американской телекомпании NBC Филипп Хёрш считает, что судьи выставили российским фигуристкам неоправданно высокие баллы на соревнованиях Finlandia Trophy в городе Эспоо. Об этом он написал в "Твиттере".
"Продолжаю изучать правила фигурного катания на сайте Международного союза конькобежцев. Разве там предусмотрен бонус за то, что ты из России? Видимо, чтобы найти этот пункт, потребуется пройти трёхфакторную идентификацию. На самом деле эти девушки настолько хороши, что им совсем не нужно завышать оценки за компоненты или исполнение из-за надписи "Россия" на куртках", — заявил Хёрш.
На прошедшем в Финляндии турнире победу одержала Камила Валиева. На дебютных для себя соревнованиях во взрослом фигурном катании 15-летняя ученица Этери Тутберидзе установила мировые рекорды в произвольной программе (174,31 балла) и по сумме баллов (249,24).
В тройку призёрок попали ещё две россиянки. Второй стала Елизавета Туктамышева (233,30 балла в сумме), третьей — Алёна Косторная (218,83).
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