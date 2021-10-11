"Разве есть бонус за то, что ты из России?": Американский журналист раскритиковал высокие оценки Валиевой и Туктамышевой

По его мнению, судьи на турнире серии "Челленджер" в Финляндии не поскупились, выставляя баллы нашим спортсменкам.