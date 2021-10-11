Евросовет на год продлил санкции за применение химического оружия

Совет Европейского союза на год продлил санкции против использования и распространения химического оружия. Об этом говорится в соответствующем заявлении.

Решение вступит в силу не позднее 16 октября после утверждения его странами ЕС. Механизм предусматривает запрет на въезд для тех, кто входит в ограничительный список, а также заморозку активов физических и юридических лиц.

Санкционный режим был введён в 2018 году против тех, кого Брюссель считает ответственными за разработку и применение химического оружия, а также тех, кто оказывает им поддержку. На данный момент в него входит 15 человек и две организации.