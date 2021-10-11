НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Евросовет на год продлил санкции за применение химического оружия

Механизм предусматривает запрет на въезд для тех, кто входит в ограничительный список, а также заморозку активов физических и юридических лиц.

11 октября, 09:25
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Совет Европейского союза на год продлил санкции против использования и распространения химического оружия. Об этом говорится в соответствующем заявлении.

Решение вступит в силу не позднее 16 октября после утверждения его странами ЕС. Механизм предусматривает запрет на въезд для тех, кто входит в ограничительный список, а также заморозку активов физических и юридических лиц.

В Совфеде назвали циничным подходом очередной призыв США к санкциям против РФ

В Совфеде назвали циничным подходом очередной призыв США к санкциям против РФ

Санкционный режим был введён в 2018 году против тех, кого Брюссель считает ответственными за разработку и применение химического оружия, а также тех, кто оказывает им поддержку. На данный момент в него входит 15 человек и две организации.

А ранее российское посольство призвало США уничтожить своё химоружие. Дипломаты отмечают, что Вашингтон должен выполнить международные обязательства и обезопасить мир.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Боррель не исключил нужды Европы в дополнительных поставках российского газа

сегодня в 08:43

В Совфеде назвали циничным подходом очередной призыв США к санкциям против РФ

8 октября, 08:58

Эксперт объяснил слова Медведева о бессмысленности переговоров с Киевом

сегодня в 09:48

Климкин озвучил условие "гибридного мира" с Россией

сегодня в 07:43

"Меня здесь неделю держали": В Ленобласти с помощью билетов "банка приколов" нашли похищенную беременную жену бизнесмена

сегодня в 10:00

Новости партнеров

Layer 1