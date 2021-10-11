Евросовет на год продлил санкции за применение химического оружия
Механизм предусматривает запрет на въезд для тех, кто входит в ограничительный список, а также заморозку активов физических и юридических лиц.
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Совет Европейского союза на год продлил санкции против использования и распространения химического оружия. Об этом говорится в соответствующем заявлении.
Решение вступит в силу не позднее 16 октября после утверждения его странами ЕС. Механизм предусматривает запрет на въезд для тех, кто входит в ограничительный список, а также заморозку активов физических и юридических лиц.
Санкционный режим был введён в 2018 году против тех, кого Брюссель считает ответственными за разработку и применение химического оружия, а также тех, кто оказывает им поддержку. На данный момент в него входит 15 человек и две организации.
А ранее российское посольство призвало США уничтожить своё химоружие. Дипломаты отмечают, что Вашингтон должен выполнить международные обязательства и обезопасить мир.
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