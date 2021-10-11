Жизни борца с наркомафией Вучича грозит опасность

Главари связанной с наркотиками мафии, которую накрыли правоохранительные органы Сербии, могут убить президента страны Александра Вучича. Об этом сообщил глава МВД Сербии Александр Вулин в интервью РИА "Новости".

"Мы раскрыли большую, жестокую и очень опасную группировку, на счету которой неизвестно пока сколько убийств, обвинение пока включает в себя семь убийств. Уверен, в ходе процесса будет раскрыто больше", — заявил Вулин.

Министр внутренних дел республики пояснил, что главари этой группировки в настоящий момент находятся в бегах. В их числе и лидер "кавачского наркоклана", гражданин Черногории Радое Звицер. Так, по словам собеседника агентства, теперь главари лишены не только "сотен миллионов нелегального дохода", но и их "армии", то есть людей, которые занимались привлечением новых членов группировки, а также "ездили в том числе за границу и убивали, и это их задело больше всего".

"Поэтому безопасность президента Вучича под угрозой. Каждому из этих наркобоссов ясно, что если убьют главу МВД, то его заменят через парламент через месяц или два", — указал глава МВД Сербии.

В случае же убийства Вучича будет устранена политическая личность, гарантирующая политстабильность государства, объединяющая вокруг себя большинство политических субъектов. Президент имеет абсолютное доверие большинства граждан Сербии, заметил Вулин.