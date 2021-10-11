Жизни борца с наркомафией Вучича грозит опасность
Сбежавшие боссы преступной группировки понимают, что убийство главы Министерства внутренних дел Сербии ничего не даст, другое дело — расправа над лидером республики.
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Главари связанной с наркотиками мафии, которую накрыли правоохранительные органы Сербии, могут убить президента страны Александра Вучича. Об этом сообщил глава МВД Сербии Александр Вулин в интервью РИА "Новости".
"Мы раскрыли большую, жестокую и очень опасную группировку, на счету которой неизвестно пока сколько убийств, обвинение пока включает в себя семь убийств. Уверен, в ходе процесса будет раскрыто больше", — заявил Вулин.
Министр внутренних дел республики пояснил, что главари этой группировки в настоящий момент находятся в бегах. В их числе и лидер "кавачского наркоклана", гражданин Черногории Радое Звицер. Так, по словам собеседника агентства, теперь главари лишены не только "сотен миллионов нелегального дохода", но и их "армии", то есть людей, которые занимались привлечением новых членов группировки, а также "ездили в том числе за границу и убивали, и это их задело больше всего".
"Поэтому безопасность президента Вучича под угрозой. Каждому из этих наркобоссов ясно, что если убьют главу МВД, то его заменят через парламент через месяц или два", — указал глава МВД Сербии.
В случае же убийства Вучича будет устранена политическая личность, гарантирующая политстабильность государства, объединяющая вокруг себя большинство политических субъектов. Президент имеет абсолютное доверие большинства граждан Сербии, заметил Вулин.
Ранее сообщалось, что готовившие покушение на Вучича сербские мафиози пытали и убивали жертв с помощью мясорубки. Найденная в секретном бункере улика содержит множественные следы ДНК, принадлежащие нескольким людям, погибшим от рук бандитов. Эта самая мясорубка принадлежит лидерам банды Велько Беливуку и Марко Мильковичу, действовавшим под прикрытием объединения фанатов футбольного клуба "Партизан". Члены группировки занимались продажей наркотиков и оружия, а также преступники грабили и убивали людей. Мафиози удалось задержать в феврале текущего года, когда они готовили покушение на президента Сербии.
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