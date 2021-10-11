Популярная тиктокерша Настя badbaarbie в своих соцсетях выложила ролик, который сняла на стадионе ЦСКА, чем изрядно разозлила фанатов московского футбольного клуба.

На видео блогерша исполняет достаточно горячий танец, в котором имитирует движения секса. При этом происходит действие прямо на газоне стадиона армейцев. Судя по видео в её инстаграме, до этого Настя badbaarbie вместе с другими блогерами и футболистами ЦСКА снимала там различные ролики. Несмотря на достаточно жаркие танцы, фанаты армейцев остались в недоумении от таких движений.

"ПФК ЦСКА, вы в адеквате?" — написал в "Твиттере" пользователь с ником Alena.

"Наш клуб решили окончательно добить этим позорищем", — добавил другой пользователь.