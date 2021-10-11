"Вы в адеквате?": Популярная тиктокерша исполнила горячий танец на стадионе ЦСКА и разозлила фанатов клуба
В комментариях поклонники красно-синих недоумевают, как клубная пресс-служба допустила такое на газоне собственной арены.
Популярная тиктокерша Настя badbaarbie в своих соцсетях выложила ролик, который сняла на стадионе ЦСКА, чем изрядно разозлила фанатов московского футбольного клуба.
На видео блогерша исполняет достаточно горячий танец, в котором имитирует движения секса. При этом происходит действие прямо на газоне стадиона армейцев. Судя по видео в её инстаграме, до этого Настя badbaarbie вместе с другими блогерами и футболистами ЦСКА снимала там различные ролики. Несмотря на достаточно жаркие танцы, фанаты армейцев остались в недоумении от таких движений.
"ПФК ЦСКА, вы в адеквате?" — написал в "Твиттере" пользователь с ником Alena.
"Наш клуб решили окончательно добить этим позорищем", — добавил другой пользователь.
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Любопытно и то, что девушка удалила ролик с танцами со своей страницы в "Тиктоке", выложив вместо него другой. На нём она вместе с другим блогером делает отжимания прямо на газоне стадиона ЦСКА.
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