Политолог назвал истинные причины приезда Виктории Нуланд в Москву

Политолог Борис Межуев считает заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Викторию Нуланд наименее подходящей фигурой для диалога с Россией. Однако, по словам эксперта, даже такой диалог лучше, чем его отсутствие. В беседе с Лайфом Межуев предположил, о чём Нуланд собирается говорить во время своего визита в Москву.

"Приезжает она, скорее всего, для решения каких-то проблем с Донбассом, и, возможно, по проблемам, связанным с газом, и в целом для улаживания (ситуации) с "Северным потоком – 2". Сам по себе этот переговорный процесс — дело хорошее, но никаких великих прорывов ожидать не стоит", — подчеркнул политолог.

По мнению Межуева, фигура Нуланд наименее подходит для общения с Россией, однако наличие такого диалога лучше, чем его отсутствие, тем более, что вести переговоры с президентом США Джо Байденом сейчас очень сложно.

"Есть, видимо, стремление не допустить каких-то чудовищных рывков — в частности, высылки 300 дипломатов. И Нуланд приезжает и для того, чтобы обозначить границы при подобного рода взаимных жёстких действиях", — добавил эксперт.