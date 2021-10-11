В Совете отцов призвали ищущую помощника без детей Самбурскую проснуться из каменного века

Актриса Настасья Самбурская заявлением о поиске помощника без детей и планов на них на ближайшие пять лет показала, что застряла в каменном веке и выпала из трендов. Такое мнение Лайфу высказал руководитель Совета отцов при уполномоченном по правам ребёнка при Президенте РФ Андрей Коченов.

"Мне кажется, что человек выпал из трендов, как сейчас говорят. Сейчас, наоборот, государство поощряет многодетность и стремление к тому, чтобы у человека был ребёнок. Она где-то в каменном веке застряла, и надо ей проснуться. Необходимо, чтобы в самом обществе это порицалось. И я думаю, что общество у нас не настолько больное, чтобы отреагировать на её пост аплодисментами и следовать этому примеру", — считает Коченов.

Собеседник Лайфа привёл в пример бывшего детского омбудсмена Анну Кузнецову, у которой есть семеро детей, но это не мешает ей активно работать. Представитель Совета отцов обратил внимание, что в трудовой деятельности поощряет тех, кто стремится к многодетности, и не переживает из-за текучки кадров, а наоборот, только радуется от этого.

"Ну может, она на этом этапе совершила какую-то ошибку, но в любом случае такие ошибки могут дорого стоить. Потому что считайте, что это такая скрытая пропаганда образа жизни без детей, что они лишнее что-то. Кто вам дал право ориентировать на это всех остальных людей? Высказывайте мнение где-то на кухне, своим близким, но не тиражируйте его всем, когда у нас страна находится в крайнем демографическом кризисе", — заключил Коченов.