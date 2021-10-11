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"Скоро всё узнаете": Илья Ковальчук рассказал о своём хоккейном будущем

Весной он вместе с омским "Авангардом" выиграл Кубок Гагарина, после чего расторг контракт с клубом.

11 октября, 12:52
<p>Фото © ХК "Авангард"</p>

Фото © ХК "Авангард"

Олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук заявил, что в ближайшее время определится со своим следующим клубом. Об этом сообщает "Матч ТВ".

В апреле нападающий вместе с "Авангардом" выиграл Кубок Гагарина, после чего расторг контракт с омским клубом.

"Приехал в Москву на некоторое время по своим личным делам. Нужно встретиться с людьми и понять, что делать дальше. Думаю, что скоро мы определимся с моим будущим в хоккее. <...> Со временем всё просто. Нужно начинать как можно быстрее. Что сидеть-то? Посмотрим… Я думаю, что скоро вы всё узнаете", заявил Ковальчук.

"Есть порох в пороховницах": Хоккеист Ковальчук сообщил, что не собирается заканчивать карьеру

"Есть порох в пороховницах": Хоккеист Ковальчук сообщил, что не собирается заканчивать карьеру

В 2018 году форвард в составе российской сборной стал победителем Олимпиады в Пхёнчхане. В 2008 и 2009 годах Ковальчук выигрывал золото на чемпионатах мира. Также он является трёхкратным обладателем Кубка Гагарина (в составе "Авангарда" и петербургского СКА).

В 2001 году Ковальчук был выбран на драфте НХЛ под первым номером. За океаном он выступал за "Атланту Трэшерз" (ныне "Виннипег Джетс"), "Нью-Джерси Девилз", "Лос-Анджелес Кингз", "Монреаль Канадиенс" и "Вашингтон Кэпиталз".

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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