НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Всё нормально": Медведева рассказала о хороших отношениях с Тутберидзе

Небольшой конфликт между спортсменкой и специалистом произошёл во время Олимпийских игр 2018 года.

11 октября, 12:50

Фото © ТАСС / Красильников Станислав

Фигуристка Евгения Медведева рассказала, что сейчас у неё хорошие отношения с тренером Этери Тутберидзе.

"Сейчас у нас хорошие отношения. Всё, что происходило после Олимпиады в Пхёнчхане, уже не стоит вскрывать. Массы не знают всей ситуации, это личные вещи. Могу авторитетно заявить, что сейчас всё нормально. Я катаюсь в "Хрустальном", мы с Этери Георгиевной видимся и разговариваем. Всё нормально", — рассказала Медведева в интервью Ляйсан Утяшевой.

Звезда в шоке: Как Загитова сначала устроила скандал и обещала всех "засудить", а позже пожаловалась на хейт

Звезда в шоке: Как Загитова сначала устроила скандал и обещала всех "засудить", а позже пожаловалась на хейт

Добавим, что отношения между фигуристкой и тренером накалились после Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане, когда Загитова стала чемпионкой, хотя фаворитом считалась именно Медведева.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

"Не стоит даже пытаться": Фигуристка Медведева рассказала, почему решила пропустить олимпийский сезон

сегодня в 11:37

Звезда в шоке: Как Загитова сначала устроила скандал и обещала всех "засудить", а позже пожаловалась на хейт

сегодня в 11:04

Сборная Канады по хоккею может сыграть на Кубке Первого канала

сегодня в 13:15

Фигуристы Синицина и Кацалапов снялись с Кубка России из-за травмы

сегодня в 12:25

Главврач московской больницы заявила об отсутствии коллективного иммунитета в столице

сегодня в 13:19

Новости партнеров

Layer 1