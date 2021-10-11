"Сейчас у нас хорошие отношения. Всё, что происходило после Олимпиады в Пхёнчхане, уже не стоит вскрывать. Массы не знают всей ситуации, это личные вещи. Могу авторитетно заявить, что сейчас всё нормально. Я катаюсь в "Хрустальном", мы с Этери Георгиевной видимся и разговариваем. Всё нормально", — рассказала Медведева в интервью Ляйсан Утяшевой.