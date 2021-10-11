"Всё нормально": Медведева рассказала о хороших отношениях с Тутберидзе
Небольшой конфликт между спортсменкой и специалистом произошёл во время Олимпийских игр 2018 года.
Фото © ТАСС / Красильников Станислав
Фигуристка Евгения Медведева рассказала, что сейчас у неё хорошие отношения с тренером Этери Тутберидзе.
"Сейчас у нас хорошие отношения. Всё, что происходило после Олимпиады в Пхёнчхане, уже не стоит вскрывать. Массы не знают всей ситуации, это личные вещи. Могу авторитетно заявить, что сейчас всё нормально. Я катаюсь в "Хрустальном", мы с Этери Георгиевной видимся и разговариваем. Всё нормально", — рассказала Медведева в интервью Ляйсан Утяшевой.
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Добавим, что отношения между фигуристкой и тренером накалились после Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане, когда Загитова стала чемпионкой, хотя фаворитом считалась именно Медведева.
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