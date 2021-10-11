НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Одногруппники назвали погибшего конькобежца Захарова добрым товарищем и активным студентом

По их мнению, если бы не травма колена, полученная спортсменом, Руслан мог бы добиться успеха и на взрослом уровне.

11 октября, 12:16
<p>Руслан Захаров. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CHqSDFCJAJg/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">zaharov.ro</a></p>

Руслан Захаров. Фото © Instagram / zaharov.ro

Погибший под колёсами грузовика призёр юниорского чемпионата мира, победитель юниорского Кубка мира по конькобежному спорту, многократный победитель первенства России Руслан Захаров был добрым товарищем и активным студентом. Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" рассказали одногруппники парня, который учился в Национальном государственном университете физической культуры, спорта и здоровья имени Лесгафта.

"Он был добрым товарищем, трудолюбивым. Если бы не его травма колена, то он бы ещё бегал. Всегда был за здоровый образ жизни", — сказал Сергей Милованов.

А девушка, учившаяся вместе со спортсменом, добавила, что Захаров активничал на занятиях и всегда задавал много вопросов преподавателям.

Российский конькобежец Руслан Захаров умер в возрасте 23 лет

Российский конькобежец Руслан Захаров умер в возрасте 23 лет

Напомним, конькобежец Руслан Захаров погиб при наезде грузовика во время пробежки в Хабаровске. Молодого человека доставили в больницу, однако от множественных травм он скончался в реанимации.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Конькобежец Руслан Захаров погиб в результате наезда грузовика во время пробежки

сегодня в 03:49

Сын Майкла Джордана устроил пьяную драку с врачами в больнице

26 сентября, 15:12

"Скоро всё узнаете": Илья Ковальчук рассказал о своём хоккейном будущем

сегодня в 12:52

Политолог назвал истинные причины приезда Виктории Нуланд в Москву

сегодня в 13:10

"Ради неё хочу делать поступки": Максим Аверин расставил точки над "i" в истории о романе с актрисой Якуниной

сегодня в 13:09

Новости партнеров

Layer 1