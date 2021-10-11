Одногруппники назвали погибшего конькобежца Захарова добрым товарищем и активным студентом

Погибший под колёсами грузовика призёр юниорского чемпионата мира, победитель юниорского Кубка мира по конькобежному спорту, многократный победитель первенства России Руслан Захаров был добрым товарищем и активным студентом. Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" рассказали одногруппники парня, который учился в Национальном государственном университете физической культуры, спорта и здоровья имени Лесгафта.

"Он был добрым товарищем, трудолюбивым. Если бы не его травма колена, то он бы ещё бегал. Всегда был за здоровый образ жизни", — сказал Сергей Милованов.

А девушка, учившаяся вместе со спортсменом, добавила, что Захаров активничал на занятиях и всегда задавал много вопросов преподавателям.