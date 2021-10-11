Стала известна зарплата нового главного тренера "Локомотива" Гисдоля

Новый главный тренер московского "Локомотива" Маркус Гисдоль будет зарабатывать в столичном клубе миллион евро в год. Об этом сообщает Telesport со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

На прошлой неделе "Локомотив" достиг договорённости с немецким специалистом, контракт с которым будет подписан в ближайшее время. Предполагается, что соглашение будет рассчитано до конца сезона с возможностью продления ещё на один год.

Ранее Гисдоль спасал от вылета из Бундеслиги "Хоффенхайм", "Гамбург" и "Кёльн". Самый высокий результат его команды в чемпионате Германии — восьмое место "Хоффенхайма" в 2015 году.

Предыдущий наставник "Локомотива" серб Марко Николич покинул свой пост 5 октября после полутора лет работы в клубе. За это время он становился серебряным и бронзовым призёром РПЛ, а также брал с "Локомотивом" Кубок России.