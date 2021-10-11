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Стала известна зарплата нового главного тренера "Локомотива" Гисдоля

Ранее этот пост покинул серб Марко Николич, с которым москвичи стали обладателями Кубка России.

11 октября, 12:10
<p>Фото © ТАСС / DFL erste 1.Bundesliga Herre</p>

Фото © ТАСС / DFL erste 1.Bundesliga Herre

Новый главный тренер московского "Локомотива" Маркус Гисдоль будет зарабатывать в столичном клубе миллион евро в год. Об этом сообщает Telesport со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

На прошлой неделе "Локомотив" достиг договорённости с немецким специалистом, контракт с которым будет подписан в ближайшее время. Предполагается, что соглашение будет рассчитано до конца сезона с возможностью продления ещё на один год.

Ранее Гисдоль спасал от вылета из Бундеслиги "Хоффенхайм", "Гамбург" и "Кёльн". Самый высокий результат его команды в чемпионате Германии — восьмое место "Хоффенхайма" в 2015 году.

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Предыдущий наставник "Локомотива" серб Марко Николич покинул свой пост 5 октября после полутора лет работы в клубе. За это время он становился серебряным и бронзовым призёром РПЛ, а также брал с "Локомотивом" Кубок России.

По информации Telesport, годовой оклад Николича первоначально составлял около 600 тысяч евро. После продления контракта минувшим летом зарплата сербского специалиста увеличилась вдвое — до 1,2 миллиона евро за сезон.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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