Трое неизвестных ограбили дом бывшего игрока "Ювентуса"

В дом грабители сумели попасть вечером 10 октября, там они угрожали оружием находившимся в нём женщинам. После этого злоумышленники вынесли из дома игрока вещи и драгоценности на общую сумму 300 тысяч евро.

Самого футболиста в этот момент дома не было, так как он сейчас находится в Габоне, где помогает национальной команде отобраться на чемпионат мира в Катаре.