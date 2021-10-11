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Трое неизвестных ограбили дом бывшего игрока "Ювентуса"

Сам он в это время находился в Габоне, где помогает своей национальной команде в отборе на ЧМ-2022.

11 октября, 11:59

Фото © Getty Images/Visionhaus

Трое неизвестных ограбили дом бывшего футболиста "Ювентуса", а ныне игрока "Ниццы" Марио Лемины, сообщает L'Equipe.

В дом грабители сумели попасть вечером 10 октября, там они угрожали оружием находившимся в нём женщинам. После этого злоумышленники вынесли из дома игрока вещи и драгоценности на общую сумму 300 тысяч евро.

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Самого футболиста в этот момент дома не было, так как он сейчас находится в Габоне, где помогает национальной команде отобраться на чемпионат мира в Катаре.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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