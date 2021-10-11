СМИ: Футболист "Зенита" Азмун ведёт переговоры с "Байером" и "Лионом"

Немецкий "Байер" и французский "Лион" рассчитывают следующим летом подписать контракт с нападающим петербургского "Зенита" Сердаром Азмуном. Об этом сообщает в "Твиттере" журналист Calciomercato.com Даниэле Лонго.

По его информации, переговоры 26-летнего футболиста с обоими клубами находятся в продвинутой стадии. Соглашение нападающего с "Зенитом" истекает 30 июня 2022 года, после чего он станет свободным агентом.

"Байер" и "Лион" предлагали петербургскому клубу приобрести Азмуна минувшим летом, но тогда сторонам не удалось договориться о проведении сделки. Также в услугах иранца были заинтересованы итальянская "Рома" и английский "Тоттенхэм".