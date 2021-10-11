НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

СМИ: Футболист "Зенита" Азмун ведёт переговоры с "Байером" и "Лионом"

В прошлом сезоне иранского нападающего признали лучшим игроком чемпионата России.

11 октября, 11:36
<p>Фото © ФК "Зенит"</p>

Фото © ФК "Зенит"

Немецкий "Байер" и французский "Лион" рассчитывают следующим летом подписать контракт с нападающим петербургского "Зенита" Сердаром Азмуном. Об этом сообщает в "Твиттере" журналист Calciomercato.com Даниэле Лонго.

По его информации, переговоры 26-летнего футболиста с обоими клубами находятся в продвинутой стадии. Соглашение нападающего с "Зенитом" истекает 30 июня 2022 года, после чего он станет свободным агентом.

"Байер" и "Лион" предлагали петербургскому клубу приобрести Азмуна минувшим летом, но тогда сторонам не удалось договориться о проведении сделки. Также в услугах иранца были заинтересованы итальянская "Рома" и английский "Тоттенхэм".

"Ребёнок похож на него как две капли воды": Против футболиста "Зенита" Азмуна подали иск о взыскании алиментов

"Ребёнок похож на него как две капли воды": Против футболиста "Зенита" Азмуна подали иск о взыскании алиментов

В прошлом сезоне Азмуна признали лучшим футболистом чемпионата России. В списке лучших бомбардиров РПЛ он уступил только своему одноклубнику Артёму Дзюбе (19 голов против 20).

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

"Ребёнок похож на него как две капли воды": Против футболиста "Зенита" Азмуна подали иск о взыскании алиментов

сегодня в 11:02

Футболист "Зенита" Азмун может перейти в лондонский "Арсенал"

8 октября, 08:18

"Не стоит даже пытаться": Фигуристка Медведева рассказала, почему решила пропустить олимпийский сезон

сегодня в 11:37

Арбитр Федотов заявил, что спорный гол Мбаппе в финале Лиги наций был засчитан верно

сегодня в 11:23

Замгоссекретаря США Нуланд прибыла в Москву с рабочим визитом

сегодня в 11:35

Новости партнеров

Layer 1