СМИ: Футболист "Зенита" Азмун ведёт переговоры с "Байером" и "Лионом"
В прошлом сезоне иранского нападающего признали лучшим игроком чемпионата России.
Фото © ФК "Зенит"
Немецкий "Байер" и французский "Лион" рассчитывают следующим летом подписать контракт с нападающим петербургского "Зенита" Сердаром Азмуном. Об этом сообщает в "Твиттере" журналист Calciomercato.com Даниэле Лонго.
По его информации, переговоры 26-летнего футболиста с обоими клубами находятся в продвинутой стадии. Соглашение нападающего с "Зенитом" истекает 30 июня 2022 года, после чего он станет свободным агентом.
"Байер" и "Лион" предлагали петербургскому клубу приобрести Азмуна минувшим летом, но тогда сторонам не удалось договориться о проведении сделки. Также в услугах иранца были заинтересованы итальянская "Рома" и английский "Тоттенхэм".
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В прошлом сезоне Азмуна признали лучшим футболистом чемпионата России. В списке лучших бомбардиров РПЛ он уступил только своему одноклубнику Артёму Дзюбе (19 голов против 20).
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