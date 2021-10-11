Звезда в шоке: Как Загитова сначала устроила скандал и обещала всех "засудить", а позже пожаловалась на хейт Молодая спортсменка стала героиней не самого приятного инцидента, который разделил поклонников фигурного катания на два лагеря. 11 октября, 11:04 Фото © ТАСС / Ковалев Пётр

Жизнь российской фигуристки Алины Загитовой крайне насыщенна целым рядом событий, происходящих в ней. Начиная от золота Олимпийских игр в Пхёнчхане, заканчивая её работой на шоу "Ледниковый период" в качестве ведущей, где она уже блистает второй сезон. Однако теперь кажется, что Загитова начала сталкиваться с проблемами любого медийного человека. Судя по всему, к такому фигуристка была не совсем готова.

Обещала засудить за фото

Любопытная история приключилась с ней на матче казанского "Ак Барса" против магнитогорского "Металлурга". Туда Загитова решила пойти в качестве обычного зрителя, однако, что разумеется, её появление на арене не могло остаться незамеченным. Её просили сфотографироваться и дать комментарии, но фигуристка в этом раз за разом отказывала журналистам. При этом сидела она на обычной трибуне — и могла невзначай попасть в кадры фотографов.

Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

"Она физически не могла не попадать. Особой цели именно её снимать не было, съёмка была в целом поведения трибуны с удобной для журналиста точки. В упор и в лицо её никто не снимал в принципе. Но наша чемпионка, судя по всему, заметила съёмку и после игры сама подошла к пресс-центру с необоснованными и в довольно грубой форме высказанными претензиями. Требовала удалить все записи. В целом-то никто и не был против удалить, но любую просьбу можно высказать спокойно и нормально. Алина же вела себя явно не так, как следует олимпийской чемпионке… Судите сами, фраза: "Я вас засужу, у меня такие связи!" была уместна в этой истории?" — написал в своём телеграм-канале журналист "Спорт-Экспресса" Рустам Имамов.

Понятно, что такого поведения от фигуристки никто не ожидал. Для многих, и особенно фанатов Загитовой, это была какая-то необъяснимая выходка с её стороны. Тем более, что в подобных историях раньше она замечена вроде как не была. Позже история приобрела совсем неожиданный поворот. Журналист Имамов принёс Загитовой извинения и рассказал подробности ситуации.

"Вышло крайне досадное недоразумение. Из-за общего недопонимания небольшая локальная история вылилась в большой скандал. Сейчас он улажен, мы пообщались. Прошу извинения у Алины и её семьи, болельщиков, поскольку я не знал изначально всех деталей. На арене были случаи, что её хватали за руку и караулили у туалета, что, конечно же, неприемлемо. Конечно, после этого настроения и желания нормально общаться не будет", — заявил Имамов "Чемпионату".

В любом случае, как бы ни замучили Загитову на арене в Казани, такое поведение с её стороны было совсем неожиданным. Тем не менее фигуристка решила в этой связи высказать своё мнение, посвятив этому достаточно объёмный пост в своём инстаграме.

"Никакой приватности"

В публикации Загитова рассказала подписчикам об "обратной стороне популярности". Выслушать мнение фигуристки и понять, что же довело её до такой реакции на фотографию, причём достаточно случайную, было крайне интересно.

"С одной стороны, я чувствую поддержку и любовь своих болельщиков, меня узнают, я с радостью фотографируюсь и даю автографы, и столько тёплых слов от вас здесь каждый день! Это очень заряжает меня, и хочется быть с вами настоящей и лучше, чем я есть сегодня. Но… есть и другая сторона. Меня отмечают и хейтят в комментариях по Сети, СМИ пишут странные статьи, разбирают по косточкам, что я сказала, надела, куда пошла, нет никакой приватности, а мои границы часто достаточно грубо нарушают", — подчеркнула Загитова.

Как вы понимаете, о скандальной ситуации на казанской арене — ни слова. Общий посыл таков: популярную фигуристку Загитову атакуют со всех сторон, не давая ей просто расслабиться и побыть наедине с собой или же хоккейным матчем. Тем не менее странно слышать от 19-летней девушки достаточно резкие выражения в духе "я вас засужу".

Понятно, что Алина Загитова — уже давно не столько фигуристка, сколько телеведущая и медийная личность. У неё — миллионы фанатов по всему миру (яркий пример — Япония, где её просто обожают), рекламные контракты и все атрибуты звезды нашего времени. С учётом её золотой медали Олимпиады это кажется абсолютно заслуженным, ибо всё это она завоевала титаническим трудом, что и продолжает делать и по сей день. Пусть уже и не на больших стартах, куда она вряд ли вернётся.

"Не слушай никого"

Естественно, что скандал с Загитовой и пост о её популярности не мог обойти стороной её болельщиков и других поклонников фигурного катания. Разумеется, что единой позиции по этому вопросу у пользователей Сети нет.

"Алина, не слушай никого, у нас не любят успешных, умных и красивых. Иди своей дорогой, ты на правильном пути. А мы любим тебя за твою доброту, искренность и правдивость", — написал один из пользователей.

Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав

"Алина, вы очень скромны и естественны в своём поведении. Это в вас привлекает. Нет наигранности. Вы молоды и очень успешны в своей карьере. Удачи и счастья вам в жизни", — добавил другой пользователь соцсетей.

Тем не менее нашлись и те, кто был, мягко скажем, в недоумении от поста Загитовой о хейте и её популярности. По мнению этого "лагеря" комментаторов, спортсменка могла высказаться о хейте в адрес фигуристов в целом, что неоднократно до неё делали её коллеги по цеху, однако решила уделить внимание именно своей персоне. А особенно досталось поклонникам Загитовой, которые зачастую в Сети не стесняются писать гадости в адрес других спортсменов.

"Не такой пост ты должна была написать, Алиночка. Жалуешься, что хейтят тебя? Перекручивают многое? Когда читаешь СМИ и комментарии, должна знать, что самые грязные фанатки — твои. Или не заметила? Всё ты прекрасно видишь, просто тебе нравится, когда они гурьбой хейтят других", — подчеркнул один из пользователей Сети.

Но тема с Загитовой затронула не только пользователей Сети. Высказывались на этот счёт и другие люди. В их числе олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова, которая уверена, что на такую реакцию молодая фигуристка имела право.

"Дело не в том, что она олимпийская чемпионка. Просто у Алины сдали нервы, не выдержала повышенного внимания к себе. Давайте простим её. Загитова имеет право на срыв. Конечно, вести себя так с журналистами не стоит — дороже выйдет. Мы сами видим, что теперь происходит. Но я прекрасно понимаю, как иногда всё это достаёт", — отметила Бестемьянова.

В то же время блогер и журналист Василий Уткин не понимает, о какой приватности говорит Загиова, пришедшая на хоккей — достаточно публичное мероприятие, посещают которое сразу несколько тысяч человек.

"Загитова настолько красива, что ей совершенно не обязательно быть умной девушкой. Впрочем, она ещё и очень юна. Это меня и настораживает. Мы видели много случаев, когда успех в раннем возрасте дарит людям чувство, что всё уже хорошо, больше ничего не нужно. Алина, дорогая, никакой приватности, когда ты пришла на хоккей, нет. Это публичное мероприятие. Сидишь на трибуне — можешь попасть в кадр. Бережёшь приватность? Тогда играй в мафию", — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Безусловно, понять Загитову можно. Сейчас она — одна из главных, если не главная звезда российского фигурного катания. Пусть и совсем не выступающая на турнирах. Потому внимание к ней повышенное. Однако понять можно и журналистов, которые всячески хотят пообщаться с олимпийской чемпионкой, взять у неё комментарий, а возможно, и выразить ей своё восхищение. И к жизни такой звезды Загитова явно должна быть готова. Ведь статус её ниже становиться не будет.

Авторы Шамиль Гаджиев