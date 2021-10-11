Жительница Казани подала иск на форварда петербургского "Зенита" Сердара Азмуна об установлении отцовства и взыскании алиментов. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник".

По словам юриста Андрея Дмитриева, представляющего интересы женщины, молодые люди познакомились в 2018 году, когда Азмун выступал за казанский "Рубин", и продолжали встречаться после его переезда в Санкт-Петербург. В мае 2021 года у подавшей иск женщины родилась дочь. Азмун отказался добровольно признать отцовство и выплачивать алименты в полном объёме. Сейчас он перечисляет на ребёнка по 12 тысяч рублей в месяц.

8 декабря состоится первое заседание суда по этому делу. На нём сторона истца потребует назначения судебной молекулярно-генетической экспертизы для подтверждения отцовства.

"У меня нет сомнения в том, что отцом малышки является Азмун, я видел ребёнка, он как две капли воды похож на него. И сам футболист в этом не сомневается, есть сообщения, где он рекомендует назвать дочку конкретным именем. Проблема в том, что он может покинуть Россию, подписав в ближайшее время контракт с одним из европейских клубов, и тогда провести генетическую экспертизу, установить отцовство и привлечь его к ответственности будет затруднительно", — заявил Дмитриев.

Азмун выступает за "Зенит" с 2019 года. В его составе нападающий стал трёхкратным чемпионом России. Ранее он играл за казанский "Рубин" и "Ростов".

В минувшем сезоне Азмуна признали лучшим футболистом чемпионата России. В списке лучших бомбардиров он уступил только своему одноклубнику Артёму Дзюбе (19 голов против 20).