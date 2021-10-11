В КХЛ назвали лучших игроков шестой недели

КХЛ объявила лучших игроков шестой недели на каждой из позиций, а также лучшего новичка отрезка. Об этом сообщается на сайте организации.

Так, лучшим голкипером стал вратарь СКА Ларс Юханссон. На прошлой неделе швед одержал вместе с командой две "сухие" победы — над ярославским "Локомотивом" (1:0) и уфимским "Салаватом Юлаевым" (5:0). В этих встречах он отразил все 46 бросков по своим воротам.

Лучшим защитником был назван Джесси Блэкер из екатеринбургского "Автомобилиста". Канадский хоккеист, выступающий за сборную Казахстана, помог клубу одержать три победы в трёх матчах, набрав четыре очка (одна шайба и три результативные передачи).