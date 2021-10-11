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"Очень серьёзный тренер": Бывший футболист "Крыльев Советов" опроверг информацию об откатах Гаджиева

Ранее бывший спортивный директор самарского клуба Авалу Шамханов рассказал, что тренер требовал от игроков перечислять ему часть зарплаты.

11 октября, 10:21
<p>Гаджи Гаджиев. Фото © РПЛ</p>

Гаджи Гаджиев. Фото © РПЛ

Бывший футболист самарских "Крыльев Советов" и сборной Словении Суад Филекович заявил, что ранее возглавлявший волжский клуб Гаджи Гаджиев никогда не брал денег с футболистов за попадание в состав. Об этом сообщает РИА "Новости".

В январе бывший спортивный директор "Крыльев Советов" Авалу Шамханов рассказал, что Гаджиев брал откаты с зарплаты футболистов. Специалист работал в самарском клубе в с 2003 по 2006 год, а также с 2012 по 2013 год.

"Никогда такого не было, я не видел ничего. Тренер ни разу не заводил подобные разговоры. Я был молодым футболистом, по общению с ним понял, что это очень серьёзный тренер и стратег. Он мне сказал, что нужно сделать, чтобы я стал более сильным футболистом: Суад, тебе надо сделать вот это, вот это и вот это, и, когда ты это сделаешь, твой уровень вырастет. Гаджи Муслимович — настоящий профессор", — заявил Филекович.

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По словам защитника, завершившего спортивную карьеру в 2014 году, он никогда не встречался с откатами в своих клубах.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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