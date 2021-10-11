В январе бывший спортивный директор "Крыльев Советов" Авалу Шамханов рассказал, что Гаджиев брал откаты с зарплаты футболистов. Специалист работал в самарском клубе в с 2003 по 2006 год, а также с 2012 по 2013 год.

"Никогда такого не было, я не видел ничего. Тренер ни разу не заводил подобные разговоры. Я был молодым футболистом, по общению с ним понял, что это очень серьёзный тренер и стратег. Он мне сказал, что нужно сделать, чтобы я стал более сильным футболистом: Суад, тебе надо сделать вот это, вот это и вот это, и, когда ты это сделаешь, твой уровень вырастет. Гаджи Муслимович — настоящий профессор", — заявил Филекович.