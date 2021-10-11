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"Имеет своё мнение": Винер-Усманова прокомментировала заявление болгарской федерации о справедливом судействе на Олимпиаде

На Играх в Токио наша сборная впервые за много лет осталась без золотой медали из-за спорных решений арбитров.

11 октября, 11:01
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова в беседе со "Спорт-Экспрессом" прокомментировала заявление главы своей болгарской коллеги Илианы Раевы, назвавшей справедливым судейство на Олимпийских играх в Токио.

"Каждая страна имеет своё мнение", — отметила Винер-Усманова.

"Заслуживаем уважения": Глава Федерации художественной гимнастики Болгарии назвала справедливым судейство на Олимпиаде

"Заслуживаем уважения": Глава Федерации художественной гимнастики Болгарии назвала справедливым судейство на Олимпиаде

Напомним, из-за спорного судейства на Олимпиаде в Токио Россия впервые за 25 лет осталась без золота в художественной гимнастике. Сначала арбитры отдали победу в личном многоборье израильтянке Линой Ашрам, оставив на втором месте Дину Аверину. Позднее они оставили на втором месте нашу сборную в групповых упражнениях, где первыми стали представительницы Болгарии.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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