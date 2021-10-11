"Имеет своё мнение": Винер-Усманова прокомментировала заявление болгарской федерации о справедливом судействе на Олимпиаде
На Играх в Токио наша сборная впервые за много лет осталась без золотой медали из-за спорных решений арбитров.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова в беседе со "Спорт-Экспрессом" прокомментировала заявление главы своей болгарской коллеги Илианы Раевы, назвавшей справедливым судейство на Олимпийских играх в Токио.
"Каждая страна имеет своё мнение", — отметила Винер-Усманова.
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Напомним, из-за спорного судейства на Олимпиаде в Токио Россия впервые за 25 лет осталась без золота в художественной гимнастике. Сначала арбитры отдали победу в личном многоборье израильтянке Линой Ашрам, оставив на втором месте Дину Аверину. Позднее они оставили на втором месте нашу сборную в групповых упражнениях, где первыми стали представительницы Болгарии.
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