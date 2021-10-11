Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова в беседе со " Спорт-Экспрессом " прокомментировала заявление главы своей болгарской коллеги Илианы Раевы, назвавшей справедливым судейство на Олимпийских играх в Токио.

Напомним, из-за спорного судейства на Олимпиаде в Токио Россия впервые за 25 лет осталась без золота в художественной гимнастике. Сначала арбитры отдали победу в личном многоборье израильтянке Линой Ашрам, оставив на втором месте Дину Аверину. Позднее они оставили на втором месте нашу сборную в групповых упражнениях, где первыми стали представительницы Болгарии.