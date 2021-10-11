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Арбитр Федотов заявил, что спорный гол Мбаппе в финале Лиги наций был засчитан верно

Напомним, мяч самого дорогого игрока в мире стал победным в игре против команды Испании.

11 октября, 11:23
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/EURO2024/status/1447298776687947776/photo/3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">UEFA Nations League</a></p>

Фото © Twitter / UEFA Nations League

Футбольный арбитр Игорь Федотов в беседе с "Чемпионатом" заявил, что гол игрока сборной Франции Килиана Мбаппе в финале Лиги наций УЕФА против Испании был засчитан верно.

"Мбаппе находился за линией офсайда. Весь вопрос был в действиях защитника испанцев: играл он в мяч или нет. Здесь можно было бы рассматривать этот вопрос и со стороны вмешательства Мбаппе в действия защитника. Система VAR посмотрела и посчитала, что Мбаппе никак не вмешивался в действия защитника, а сам защитник играл в мяч. Соответственно, если защитник играет в мяч и это не рикошет, то гол следует засчитать. Мяч засчитан верно", — заявил Федотов.

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Напомним, сборная Франции стала вторым победителем Лиги наций УЕФА в истории турнира. В финальном матче команда Дидье Дешама обыграла Испанию со счётом 2:1. При этом решающий мяч вызвал массу споров. В частности, игроки и главный тренер испанцев выразили мнение, что засчитывать его было нельзя.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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