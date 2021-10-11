Арбитр Федотов заявил, что спорный гол Мбаппе в финале Лиги наций был засчитан верно

"Мбаппе находился за линией офсайда. Весь вопрос был в действиях защитника испанцев: играл он в мяч или нет. Здесь можно было бы рассматривать этот вопрос и со стороны вмешательства Мбаппе в действия защитника. Система VAR посмотрела и посчитала, что Мбаппе никак не вмешивался в действия защитника, а сам защитник играл в мяч. Соответственно, если защитник играет в мяч и это не рикошет, то гол следует засчитать. Мяч засчитан верно", — заявил Федотов.