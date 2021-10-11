"Та ещё история": Экс-игрок сборной Словении рассказал, как их обманули с премиальными за ЧМ-2010
Туда словенцы пробились, обыграв по сумме двух стыковых матчей сборную России, которой тогда руководил Гус Хиддинк.
Сборная Словении по футболу перед матчем против России в 2009 году. Фото © РФС
Бывший игрок сборной Словении по футболу Суад Филекович рассказал РИА "Новости", как глава местной федерации обманул национальную команду с премиальными за участие на чемпионате мира 2010 года.
"Это та ещё история. Тогдашний президент Футбольного союза Словении обманул нас. И продержался на своём посту очень мало. У нас были премиальные, но мы не получили всех денег. Не буду называть сумму, но нам перечислили на 40–50% меньше, чем договорились перед стартом квалификации. На чемпионате мира мы выиграли первый матч, дальше сыграли вничью с США и проиграли Англии. На самом турнире по поводу премиальных мы уже не договаривались, наверное, у нас была единственная сборная такая", — рассказал Филекович.
Однако глава федерации снова сумел обмануть футболистов, когда после чемпионата мира пообещал сборной, что заплатит ей ещё раз. Вместо этого он оштрафовал игроков за то, что те отказывались с ним общаться.
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Напомним, на ЧМ-2010 сборная Словении пробилась благодаря победе в стыковых матчах против сборной России.
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