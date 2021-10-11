НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Не стоит даже пытаться": Фигуристка Медведева рассказала, почему решила пропустить олимпийский сезон

Она также заметила, что никуда не уходит со льда и продолжает принимать участие в различных спектаклях и шоу.

11 октября, 11:37

Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

Фигуристка Евгения Медведева заявила, что из-за многочисленных травм приняла решение пропустить нынешний сезон, главным стартом которого станут Олимпийские игры в Пекине. Об этом она рассказала в интервью гимнастке Ляйсан Утяшевой.

"Я для себя решила, что этот сезон точно пропущу. Вообще, не стоит даже пытаться. Особо не хочется в миллионный раз рассказывать про травмы, но ключевую роль сыграли именно они", — подчеркнула Медведева.

"Она её не любит": Как на "Ледниковом периоде" накаляется конфликт между Загитовой и Медведевой

"Она её не любит": Как на "Ледниковом периоде" накаляется конфликт между Загитовой и Медведевой

При этом она заметила, что никуда пока не уходит со льда и продолжает активно принимать участие в различных шоу и спектаклях. За последнее лето она приняла участие в 48 спектаклях. А сейчас участвует в шоу "Ледниковый период".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

"Она её не любит": Как на "Ледниковом периоде" накаляется конфликт между Загитовой и Медведевой

6 октября, 21:40

"Та ещё история": Экс-игрок сборной Словении рассказал, как их обманули с премиальными за ЧМ-2010

сегодня в 11:38

Звезда в шоке: Как Загитова сначала устроила скандал и обещала всех "засудить", а позже пожаловалась на хейт

сегодня в 11:04

СМИ: Футболист "Зенита" Азмун ведёт переговоры с "Байером" и "Лионом"

сегодня в 11:36

Замгоссекретаря США Нуланд прибыла в Москву с рабочим визитом

сегодня в 11:35

Новости партнеров

Layer 1