Фигуристка Евгения Медведева заявила, что из-за многочисленных травм приняла решение пропустить нынешний сезон, главным стартом которого станут Олимпийские игры в Пекине. Об этом она рассказала в интервью гимнастке Ляйсан Утяшевой.

"Я для себя решила, что этот сезон точно пропущу. Вообще, не стоит даже пытаться. Особо не хочется в миллионный раз рассказывать про травмы, но ключевую роль сыграли именно они", — подчеркнула Медведева.