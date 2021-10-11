"Не стоит даже пытаться": Фигуристка Медведева рассказала, почему решила пропустить олимпийский сезон
Она также заметила, что никуда не уходит со льда и продолжает принимать участие в различных спектаклях и шоу.
Фото © ТАСС / Бобылев Сергей
Фигуристка Евгения Медведева заявила, что из-за многочисленных травм приняла решение пропустить нынешний сезон, главным стартом которого станут Олимпийские игры в Пекине. Об этом она рассказала в интервью гимнастке Ляйсан Утяшевой.
"Я для себя решила, что этот сезон точно пропущу. Вообще, не стоит даже пытаться. Особо не хочется в миллионный раз рассказывать про травмы, но ключевую роль сыграли именно они", — подчеркнула Медведева.
При этом она заметила, что никуда пока не уходит со льда и продолжает активно принимать участие в различных шоу и спектаклях. За последнее лето она приняла участие в 48 спектаклях. А сейчас участвует в шоу "Ледниковый период".
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