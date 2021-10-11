СК завёл дела на директора школы в Махачкале и руководство ЧОП после убийства девятиклассника

Следователи завели уголовное дело по статье о халатности на директора махачкалинской школы № 51 и замдиректора по воспитательной работе. Сегодня утром на территории учебного заведения ученик девятого класса в разгар ссоры ножом зарезал одноклассника. Кроме того, возбуждено ещё одно уголовное дело — против руководства частного охранного предприятия, сотрудники которого должны были следить за порядком в учреждении. Администрацию ЧОП подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.