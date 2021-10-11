СК завёл дела на директора школы в Махачкале и руководство ЧОП после убийства девятиклассника
Подозреваемый в убийстве одноклассник погибшего уже заявил, что в момент кровавой расправы находился в состоянии аффекта.
Следователи завели уголовное дело по статье о халатности на директора махачкалинской школы № 51 и замдиректора по воспитательной работе. Сегодня утром на территории учебного заведения ученик девятого класса в разгар ссоры ножом зарезал одноклассника. Кроме того, возбуждено ещё одно уголовное дело — против руководства частного охранного предприятия, сотрудники которого должны были следить за порядком в учреждении. Администрацию ЧОП подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
Как сообщили в СУ СКР по Республике Дагестан, на месте кровавой расправы работают психологи. Правоохранители допрашивают свидетелей преступления.
Напомним, всё случилось 11 октября во дворе школы. В разгар ссоры парень вытащил нож и ударил одноклассника, позже он скончался в больнице. В отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело об убийстве.
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