НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

СК завёл дела на директора школы в Махачкале и руководство ЧОП после убийства девятиклассника

Подозреваемый в убийстве одноклассник погибшего уже заявил, что в момент кровавой расправы находился в состоянии аффекта.

11 октября, 12:04
<p>Фото © <a href="https://dagestan.sledcom.ru/news/item/1618369/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СКР по Республике Дагестан</a></p>

Фото © СУ СКР по Республике Дагестан

Следователи завели уголовное дело по статье о халатности на директора махачкалинской школы № 51 и замдиректора по воспитательной работе. Сегодня утром на территории учебного заведения ученик девятого класса в разгар ссоры ножом зарезал одноклассника. Кроме того, возбуждено ещё одно уголовное дело — против руководства частного охранного предприятия, сотрудники которого должны были следить за порядком в учреждении. Администрацию ЧОП подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Как сообщили в СУ СКР по Республике Дагестан, на месте кровавой расправы работают психологи. Правоохранители допрашивают свидетелей преступления.

Зарезавший одноклассника школьник из Махачкалы не помнит, когда положил нож в карман

Зарезавший одноклассника школьник из Махачкалы не помнит, когда положил нож в карман

Напомним, всё случилось 11 октября во дворе школы. В разгар ссоры парень вытащил нож и ударил одноклассника, позже он скончался в больнице. В отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело об убийстве.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Зарезавший одноклассника школьник из Махачкалы не помнит, когда положил нож в карман

сегодня в 11:01

СК Белоруссии завёл новое уголовное дело на сотрудников портала TUT.BY

7 октября, 08:21

Сотрудник банка заступился за девушку у бара на Новом Арбате и получил по лицу

сегодня в 12:32

Главврач московской больницы заявила об отсутствии коллективного иммунитета в столице

сегодня в 13:19

Сборная Канады по хоккею может сыграть на Кубке Первого канала

сегодня в 13:15

Новости партнеров

Layer 1