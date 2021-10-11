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Зарезавший одноклассника школьник из Махачкалы не помнит, когда положил нож в карман

Как признался девятиклассник, раньше орудие убийства всегда лежало дома. После случившегося сегодня он сразу отправился к директору и рассказал обо всём, а пострадавший парень, с его слов, убежал.

11 октября, 11:01

Скриншот видео © LIFE

Убивший одноклассника школьник не помнит, когда положил нож в карман. Видео предоставлено Лайфу МВД по Республике Дагестан

Ученик девятого класса махачкалинской школы № 51, зарезавший одноклассника в ходе драки, рассказал, что в день расправы пришёл в школу впервые за несколько дней, а как нож оказался в его кармане, уже и не помнит.

"Нож я приобрёл ещё примерно год назад в маленьком магазинчике. Он всегда дома лежал. У всех есть, у меня тоже чтобы был. Что-то я решил его в один день положить в карман, не помню даже этого. В школу неделю не ходил, в кармане он как-то оказался", — признался 16-летний подозреваемый.

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Он также объяснил, что раньше конфликтов между ним и одноклассником не возникало и желания убивать другого ученика у парня не было. Школьник достал нож во время драки в состоянии аффекта, по крайней мере, сам так заявил. После случившегося, по словам парня, он пошёл к директору школы и рассказал обо всём, а пострадавший убежал.

Напомним, всё случилось 11 октября во дворе школы. В разгар ссоры парень вытащил нож и ударил одноклассника, позже он скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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