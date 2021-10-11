"Роскачество" выявило кишечную палочку и листерии в наггетсах

Исследователи "Роскачества" провели проверку куриных наггетсов 20 торговых марок, нашли кишечную палочку и листерии, а также выявили, что не каждый производитель указывает достоверный состав продукта. Об этом говорится в сообщении организации.

Отмечается, что продукция 19 торговых марок произведена в России, ещё одной — в Белоруссии. Наггетсы исследовали по 553 показателям: из них 50 — по безопасности, 81 — на наличие антибиотиков, а 422 — пестицидов. Кроме того, "наггетсы изучили с точки зрения соответствия маркировке, органолептических показателей и показателей качества", указано в релизе.

"Результаты исследования показывают, что куриные наггетсы нельзя назвать продуктом, полностью готовым к употреблению без высокотемпературной обработки, потому что обнаружены [следующие] нарушения: незначительное превышение КМАФАнМ (количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов. — Прим. Лайфа) в двух кулинарных изделиях и двух полуфабрикатах; кишечная палочка — в одном кулинарном изделии; листерии — в двух полуфабрикатах, бактерии золотистого стафилококка — в трёх полуфабрикатах", — рассказали в "Роскачестве".

По словам экспертов, листерия — "грамположительная палочковая бактерия", которая попадает в пищевые продукты из-за несоблюдения гигиены производства и хранения продовольствия.

Как отметили в организации, не всегда указанный на упаковке состав наггетсов соответствовал действительности. Некоторые производители предпочли не упоминать про мясо механической обвалки, кожу птицы и соевые белки, тем самым покупателей ввели в заблуждение.

Кроме того, исследователи не обнаружили в наггетсах тяжёлые металлы и токсичные элементы в таких количествах, которые являются опасными для здоровья человека. А также большая часть продукции соответствовала показателям безопасности по содержанию антибиотиков.