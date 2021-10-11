Испытания "Ковивака" на людях старше 60 лет начнутся в октябре

Центр Чумакова планирует начать в октябре испытание вакцины против коронавируса "Ковивак" на людях старше 60 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора центра, члена-корреспондента РАН Айдара Ишмухаметова.

"Мы планируем начать клинические испытания вакцины "Ковивак" на людях старше 60 [лет] в октябре. В исследованиях примут участие три центра — в Москве, Новосибирске и Перми", — рассказал собеседник агентства.

Ишмухаметов отметил, что в рамках испытаний часть добровольцев будет иммунизирована тремя дозами препарата. Это позволит получить достоверные данные об эффективности такой схемы вакцинации и сравнить её с существующей двукратной.