Испытания "Ковивака" на людях старше 60 лет начнутся в октябре
В исследованиях примут участие три центра — в Москве, Новосибирске и Перми. Отмечается, что часть добровольцев иммунизируют тремя дозами вакцины.
Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв
Центр Чумакова планирует начать в октябре испытание вакцины против коронавируса "Ковивак" на людях старше 60 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора центра, члена-корреспондента РАН Айдара Ишмухаметова.
"Мы планируем начать клинические испытания вакцины "Ковивак" на людях старше 60 [лет] в октябре. В исследованиях примут участие три центра — в Москве, Новосибирске и Перми", — рассказал собеседник агентства.
Ишмухаметов отметил, что в рамках испытаний часть добровольцев будет иммунизирована тремя дозами препарата. Это позволит получить достоверные данные об эффективности такой схемы вакцинации и сравнить её с существующей двукратной.
Ранее Лайф рассказывал, что в Кремле назвали непозволительно маленьким уровень вакцинации от ковида в России. По словам пресс-секретаря российского лидера, именно низким числом привитых граждан можно объяснить высокую смертность.
Комментариев: 0