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Испытания "Ковивака" на людях старше 60 лет начнутся в октябре

В исследованиях примут участие три центра — в Москве, Новосибирске и Перми. Отмечается, что часть добровольцев иммунизируют тремя дозами вакцины.

11 октября, 10:44
<p>Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв</p>

Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

Центр Чумакова планирует начать в октябре испытание вакцины против коронавируса "Ковивак" на людях старше 60 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора центра, члена-корреспондента РАН Айдара Ишмухаметова.

"Мы планируем начать клинические испытания вакцины "Ковивак" на людях старше 60 [лет] в октябре. В исследованиях примут участие три центра — в Москве, Новосибирске и Перми", — рассказал собеседник агентства.

В России ревакцинацию от ковида прошло 1,8 миллиона человек

В России ревакцинацию от ковида прошло 1,8 миллиона человек

Ишмухаметов отметил, что в рамках испытаний часть добровольцев будет иммунизирована тремя дозами препарата. Это позволит получить достоверные данные об эффективности такой схемы вакцинации и сравнить её с существующей двукратной.

Ранее Лайф рассказывал, что в Кремле назвали непозволительно маленьким уровень вакцинации от ковида в России. По словам пресс-секретаря российского лидера, именно низким числом привитых граждан можно объяснить высокую смертность.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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