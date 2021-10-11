Песков назвал заявившую о якобы "краже" Россией формулы вакцины The Sun ненаучным изданием

Британский таблоид The Sun является глубоко ненаучным изданием, и доверять всем его публикациям не стоит. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о якобы "краже" российскими спецслужбами информации о составе вакцины AstraZeneca.

"Газета Sun — очень известная, глубоко ненаучная газета. Вот, наверное, так мы и относимся к этим публикациям", — сказал Песков.

Ранее газета The Sun, ссылаясь на источники, написала, что российские шпионы якобы украли формулу вакцины AstraZeneca и использовали её для разработки "Спутника V".