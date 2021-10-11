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Песков назвал заявившую о якобы "краже" Россией формулы вакцины The Sun ненаучным изданием

Как пресс-секретарь президента объяснил журналистам, в Кремле к подобным публикациям относятся, исходя из этого.

11 октября, 10:34
<p>Фото © Kremlin.ru</p>

Фото © Kremlin.ru

Британский таблоид The Sun является глубоко ненаучным изданием, и доверять всем его публикациям не стоит. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о якобы "краже" российскими спецслужбами информации о составе вакцины AstraZeneca.

"Газета Sun — очень известная, глубоко ненаучная газета. Вот, наверное, так мы и относимся к этим публикациям", — сказал Песков.

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Ранее газета The Sun, ссылаясь на источники, написала, что российские шпионы якобы украли формулу вакцины AstraZeneca и использовали её для разработки "Спутника V".

При этом в Кремле ждут скорого взаимного с ЕС признания сертификатов вакцинации от ковида. Москва уверена, что признание акта вакцинации снимет препоны на пути передвижения граждан РФ.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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