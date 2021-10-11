"Операция "Матрёшка": В Италии арестовали подозреваемую в кибермошенничестве 40-летнюю россиянку
Группировка, в которую входит женщина, покупала смартфоны и другую электронику, оплачивая заказы с карт жертв.
Кадр из видео © Il Messaggerro
В городе Генуя в Италии правоохранители арестовали 40-летнюю россиянку, которую обвиняют в кибермошенничестве. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.
По данным следствия, женщина входит в транснациональную группировку, которая занимается кибермошенничеством. В первую очередь речь идёт о покупке на интернет-порталах различных дорогостоящих товаров с использованием кредитных карт и банковских счетов ничего не подозревающих людей. Так, россиянка получала заказанные злоумышленниками дорогие смартфоны и другую электронику, используя поддельные документы, или поручала это сделать другим гражданам. А после она отправляла товары в Россию или продавала их через Интернет. На вырученные средства закупалась криптовалюта.
По данным газеты, в доме женщины правоохранители обнаружили "сотни кредитных карт, специально активированных для отмывания доходов, полученных в результате мошеннических действий".
Ранее эксперты назвали ключевые слова для распознания телефонного мошенника. Кроме того, стало известно, как сегодня у аферистов "модно" мстить несостоявшейся жертве.
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