По данным следствия, женщина входит в транснациональную группировку, которая занимается кибермошенничеством. В первую очередь речь идёт о покупке на интернет-порталах различных дорогостоящих товаров с использованием кредитных карт и банковских счетов ничего не подозревающих людей. Так, россиянка получала заказанные злоумышленниками дорогие смартфоны и другую электронику, используя поддельные документы, или поручала это сделать другим гражданам. А после она отправляла товары в Россию или продавала их через Интернет. На вырученные средства закупалась криптовалюта.