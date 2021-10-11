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В Кремле рассказали, с кем встретится Нуланд во время визита в Москву

Ранее сообщалось, что несколько россиян исключили из санкционного списка США в обмен на возможность приезда заместителя госсекретаря в Россию.

11 октября, 10:23
<p>Виктория Нуланд. Фото © ТАСС / АР</p>

Виктория Нуланд. Фото © ТАСС / АР

Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков проведёт встречу с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд во время её визита в страну. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Насколько мне известно, госпожу Нуланд примет в администрации мой коллега Ушаков", — сказал пресс-секретарь российского лидера во время общения с журналистами.

Нуланд во время визита в Москву проведёт переговоры с замглавы МИД РФ Рябковым

Нуланд во время визита в Москву проведёт переговоры с замглавы МИД РФ Рябковым

Ранее стало известно, что несколько россиян исключили из санкционного списка США в обмен на визит Нуланд. Однако не уточнялось, с кого из высших должностных лиц были сняты ограничения.

Напомним, в Госдепе США сообщили, что Нуланд прибудет в Москву с деловым визитом 11 октября. Она намерена обсудить с российскими должностными лицами высокого ранга спектр двусторонних, региональных и международных вопросов.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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