В Кремле рассказали, с кем встретится Нуланд во время визита в Москву
Ранее сообщалось, что несколько россиян исключили из санкционного списка США в обмен на возможность приезда заместителя госсекретаря в Россию.
Виктория Нуланд. Фото © ТАСС / АР
Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков проведёт встречу с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд во время её визита в страну. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Насколько мне известно, госпожу Нуланд примет в администрации мой коллега Ушаков", — сказал пресс-секретарь российского лидера во время общения с журналистами.
Ранее стало известно, что несколько россиян исключили из санкционного списка США в обмен на визит Нуланд. Однако не уточнялось, с кого из высших должностных лиц были сняты ограничения.
Напомним, в Госдепе США сообщили, что Нуланд прибудет в Москву с деловым визитом 11 октября. Она намерена обсудить с российскими должностными лицами высокого ранга спектр двусторонних, региональных и международных вопросов.
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