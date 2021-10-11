Выпавшая с детьми из окна москвичка жаловалась на одиночество
Ольгу расстраивало, что у неё нет ни знакомых, ни тем более близких подруг. А муж — военный — постоянно пропадал на работе.
Скриншот видео © Телеграм-канал SHOT
Правоохранители работают на месте гибели матери и малолетних детей на севере Москвы. Видео © Телеграм-канал SHOT
Женщина 1987 года рождения, тело которой обнаружили под окнами высотки на севере Москвы, на днях в беседе с управляющим домом призналась, что ей одиноко. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Ольгу расстраивало, что у неё нет ни знакомых, ни тем более подруг. Супруг-военный постоянно пропадал на работе. В дом на улице Левобережной пара заехала в начале 2021 года. Соседи семьи отзываются об Ольге и её муже только положительно.
Как уже писал Лайф, утром 11 октября под окнами жилого дома на севере столицы были найдены тела женщины и двух малолетних детей 2018 и 2021 года рождения с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух малолетних".
Комментариев: 0