Выпавшая с детьми из окна москвичка жаловалась на одиночество

Правоохранители работают на месте гибели матери и малолетних детей на севере Москвы. Видео © Телеграм-канал SHOT

Женщина 1987 года рождения, тело которой обнаружили под окнами высотки на севере Москвы, на днях в беседе с управляющим домом призналась, что ей одиноко. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Ольгу расстраивало, что у неё нет ни знакомых, ни тем более подруг. Супруг-военный постоянно пропадал на работе. В дом на улице Левобережной пара заехала в начале 2021 года. Соседи семьи отзываются об Ольге и её муже только положительно.