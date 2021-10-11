НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Выпавшая с детьми из окна москвичка жаловалась на одиночество

Ольгу расстраивало, что у неё нет ни знакомых, ни тем более близких подруг. А муж — военный — постоянно пропадал на работе.

11 октября, 10:17
25978

Скриншот видео © Телеграм-канал SHOT

Правоохранители работают на месте гибели матери и малолетних детей на севере Москвы. Видео © Телеграм-канал SHOT

Женщина 1987 года рождения, тело которой обнаружили под окнами высотки на севере Москвы, на днях в беседе с управляющим домом призналась, что ей одиноко. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Ольгу расстраивало, что у неё нет ни знакомых, ни тем более подруг. Супруг-военный постоянно пропадал на работе. В дом на улице Левобережной пара заехала в начале 2021 года. Соседи семьи отзываются об Ольге и её муже только положительно.

В Тобольске найдены мёртвыми парень и его беременная возлюбленная

В Тобольске найдены мёртвыми парень и его беременная возлюбленная

Как уже писал Лайф, утром 11 октября под окнами жилого дома на севере столицы были найдены тела женщины и двух малолетних детей 2018 и 2021 года рождения с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух малолетних".

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Бастрыкин потребовал доложить о ЧП в новосибирской школе, где девочке проткнули глаз

сегодня в 02:21

Муж солистки группы "Винтаж" Плетнёвой попал в жуткое ДТП на мотоцикле

сегодня в 11:07

"Та ещё история": Экс-игрок сборной Словении рассказал, как их обманули с премиальными за ЧМ-2010

сегодня в 11:38

"Не стоит даже пытаться": Фигуристка Медведева рассказала, почему решила пропустить олимпийский сезон

сегодня в 11:37

СМИ: Футболист "Зенита" Азмун ведёт переговоры с "Байером" и "Лионом"

сегодня в 11:36

Новости партнеров

Layer 1