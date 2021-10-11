Мишустин: В России стартовал эксперимент с электронными аттестатами

В России начался эксперимент с электронными аттестатами о среднем общем образовании. Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Мы приступаем к реализации пилотного проекта по формированию в электронном формате документов о среднем общем образовании, он продлится до конца текущего года. Участвовать в этом эксперименте будут школы, функционирующие на базе пяти российских университетов", — сказал Мишустин.

Среди них премьер перечислил МГТУ имени Н.Э. Баумана, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, МПГУ, УрФУ имени Б.Н. Ельцина и Российский университет транспорта (МИИТ).

Цифровой аттестат станет доступен через личный кабинет на портале "Госуслуги". В него войдёт вся информация о полученном образовании выпускника, заверенная электронной подписью вуза. Мишустин заметил, что такой документ нельзя будет потерять или испортить, а также его не нужно будет предоставлять при трудоустройстве.