В Ленобласти нашли похищенную беременную жену бизнесмена с помощью билетов банка приколов. Видео © МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Правоохранители освободили в Ленинградской области беременную женщину, которую похитили на прошлой неделе и держали в запертой квартире. Об этом сообщается на сайте регионального главка МВД.

В полицию 2 октября обратился 46-летний бизнесмен, заявив об исчезновении своей 35-летней сожительницы, находящейся на пятом месяце беременности. По словам мужчины, она уехала на собственном автомобиле, а уже на следующий день ему пришло сообщение с требованием подготовить 10 миллионов рублей выкупа. Позднее машина была обнаружена на соседней от их дома улице. Тогда правоохранители решили провести операцию по передаче денег, но вместо настоящих купюр использовали билеты "банка приколов".

На встречу с вымогателем отправилась мать разыскиваемой. Злоумышленник назначил рандеву во дворе одного из домов возле станции метро "Политехническая" в Санкт-Петербурге и приехал на велосипеде. Схватив пакет с выкупом, он доехал до своего авто, где принялся пересчитывать деньги. В этот момент правоохранители и задержали преступника, который сразу раскрыл местонахождение похищенной. Оказалось, что он запер её в арендованной квартире в городе Мурино.

На кадрах МВД женщина предстала в слезах, она не верит в происходящее. Беременная объяснила, что похитили её прямо из дома и шантажировали родителей. В настоящее время жизни будущей мамы ничего не угрожает. Задержанным оказался 51-летний уроженец Альметьевска (Татарстан), на преступление он пошёл из-за долга. Сейчас устанавливаются все детали произошедшего.