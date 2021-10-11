Песков назвал непозволительно маленьким уровень вакцинации от ковида в России

Уровень вакцинации от коронавируса в России непозволительно маленький, несмотря на созданные условия для того, чтобы граждане делали прививки и спасали свою жизнь. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно, уровень вакцинации у нас непозволительно маленький, отсюда у нас такая большая смертность. Пандемия не уходит, возвращается новыми волнами, новыми и более агрессивными штаммами. Единственное, что сохраняет жизни, — это прививка", — отметил представитель Кремля.

Он снова обратился к россиянам с призывом делать прививки и попросил СМИ "повторять об этом сто раз в день".