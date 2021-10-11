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Песков назвал непозволительно маленьким уровень вакцинации от ковида в России

По словам представителя Кремля, именно низким числом привитых граждан можно объяснить высокую смертность.

11 октября, 10:12
<p>Фото © ТАСС / Егор Алеев</p>

Фото © ТАСС / Егор Алеев

Уровень вакцинации от коронавируса в России непозволительно маленький, несмотря на созданные условия для того, чтобы граждане делали прививки и спасали свою жизнь. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно, уровень вакцинации у нас непозволительно маленький, отсюда у нас такая большая смертность. Пандемия не уходит, возвращается новыми волнами, новыми и более агрессивными штаммами. Единственное, что сохраняет жизни, — это прививка", — отметил представитель Кремля.

Он снова обратился к россиянам с призывом делать прививки и попросил СМИ "повторять об этом сто раз в день".

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Напомним, в России шестой день подряд фиксируют более 900 смертей от коронавируса. Так, за последние сутки умерло ещё 957 пациентов.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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