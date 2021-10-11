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В Кремле не располагают данными о задержанных в Турции иностранцах с российскими паспортами

Операция по задержанию предполагаемых шпионов проводилась турецкими спецслужбами в Стамбуле и Анталье. Национальность подозреваемых не сообщается.

11 октября, 10:14

Фото © Pexels

В Кремле не располагают информацией о том, что в Турции по подозрению в шпионаже задержали шестерых иностранцев с оружием и якобы российскими паспортами. Об этом сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Честно говоря, мы вообще не информированы и не располагаем информацией", — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Если это действительно российские граждане, отметил он, наверняка информация об этом в ближайшее время поступит руководству страны по дипломатическим каналам.

"Но пока мы ничего не знаем на этот счёт, я ничего не могу сказать", — добавил представитель Кремля.

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Ранее сообщалось, что операция по задержанию предполагаемых шпионов проводилась турецкими спецслужбами в Стамбуле и Анталье. Национальность подозреваемых не сообщается. Однако, по данным телеканала, у задержанных обнаружили оружие и российские паспорта. Пока не ясно, являются документы оригинальными или поддельными.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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