В Кремле назвали нереальным введение штрафов за отказ от вакцинации от ковида
Такие меры противоречат социальному характеру государства, самым большим приверженцем которого является президент Владимир Путин, уточнил Дмитрий Песков.
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Введение штрафов за отказ от вакцинации в России нереально, ведь это нарушает социальный характер государства. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Такие меры нереальны в нашей стране. Они противоречат социальному характеру нашего государства, который записан в конституции", — сказал Песков журналистам.
Кроме того, заметил официальный представитель Кремля, самым большим приверженцем социального государства является президент Владимир Путин. Победить коронавирус может сознательность граждан и необходимость понять, что иного способа защитить свою жизнь не существует. И это нужно доносить до людей всеми доступными методами, прежде всего разъясняющими необходимость прививки.
Напомним, идею штрафовать граждан на пять тысяч рублей за отказ от вакцинации высказал вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев. По его словам, это нормально в сравнении с затратами на лечение одного пациента, которое обходится в медучреждении примерно в 200 тысяч рублей.
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