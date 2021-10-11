В Кремле назвали нереальным введение штрафов за отказ от вакцинации от ковида

Введение штрафов за отказ от вакцинации в России нереально, ведь это нарушает социальный характер государства. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Такие меры нереальны в нашей стране. Они противоречат социальному характеру нашего государства, который записан в конституции", — сказал Песков журналистам.

Кроме того, заметил официальный представитель Кремля, самым большим приверженцем социального государства является президент Владимир Путин. Победить коронавирус может сознательность граждан и необходимость понять, что иного способа защитить свою жизнь не существует. И это нужно доносить до людей всеми доступными методами, прежде всего разъясняющими необходимость прививки.