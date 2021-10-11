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В Кремле назвали нереальным введение штрафов за отказ от вакцинации от ковида

Такие меры противоречат социальному характеру государства, самым большим приверженцем которого является президент Владимир Путин, уточнил Дмитрий Песков.

11 октября, 10:19
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Введение штрафов за отказ от вакцинации в России нереально, ведь это нарушает социальный характер государства. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Такие меры нереальны в нашей стране. Они противоречат социальному характеру нашего государства, который записан в конституции", — сказал Песков журналистам.

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Кроме того, заметил официальный представитель Кремля, самым большим приверженцем социального государства является президент Владимир Путин. Победить коронавирус может сознательность граждан и необходимость понять, что иного способа защитить свою жизнь не существует. И это нужно доносить до людей всеми доступными методами, прежде всего разъясняющими необходимость прививки.

Напомним, идею штрафовать граждан на пять тысяч рублей за отказ от вакцинации высказал вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев. По его словам, это нормально в сравнении с затратами на лечение одного пациента, которое обходится в медучреждении примерно в 200 тысяч рублей.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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