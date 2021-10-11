Статья зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева об украинской проблематике — это очень важная публикация, тезисы которой идут в унисон с тем, что уже озвучивала российская сторона на различных уровнях. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно, многое называется своими именами. Действительно, на разных уровнях мы неоднократно говорили о сложностях восстановления диалога в связи с тем, что предыдущие договорённости не выполняются украинской стороной, украинским руководством. В этом плане всё, что написано Дмитрием Анатольевичем, абсолютно идёт в унисон с тем, что в разных формулировках уже озвучивалось на различных уровнях", — отметил он.