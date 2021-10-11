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"Многое называется своими именами": В Кремле оценили статью Медведева об Украине

Дмитрий Песков подтвердил, что российская сторона на разных уровнях неоднократно говорила о сложностях восстановления диалога с Киевом.

11 октября, 10:27
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Статья зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева об украинской проблематике — это очень важная публикация, тезисы которой идут в унисон с тем, что уже озвучивала российская сторона на различных уровнях. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно, многое называется своими именами. Действительно, на разных уровнях мы неоднократно говорили о сложностях восстановления диалога в связи с тем, что предыдущие договорённости не выполняются украинской стороной, украинским руководством. В этом плане всё, что написано Дмитрием Анатольевичем, абсолютно идёт в унисон с тем, что в разных формулировках уже озвучивалось на различных уровнях", — отметил он.

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Напомним, ранее Медведев написал статью, в которой заявил о необходимости дождаться появления в Киеве вменяемого руководства, нацеленного на выстраивание равноправных и взаимовыгодных отношений с Москвой. Сейчас зампред Совбеза не видит смысла в переговорах с властями Незалежной, так как это "невежественные и необязательные люди", постоянно меняющие свою позицию. Зеленского Медведев назвал вывернутым наизнанку человеком.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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