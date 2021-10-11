Песков — о встрече Путина с Зеленским: Перспектива пока не просматривается
Он напомнил, что готовность Владимира Путина к таким переговорам при наличии соответствующей повестки подчёркивалась неоднократно.
Фото © ТАСС / Никольский Алексей / АР / Lewis Joly
Перспектива контактов Москвы и Киева на высшем уровне пока не просматривается. Об этом сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он напомнил, что готовность Владимира Путина к таким переговорам при наличии соответствующей повестки подчёркивалась неоднократно.
"Не меняются модальности, не меняется статус по выполнению предыдущих договорённостей, и в этом контексте, конечно, какие-то перспективы пока не просматриваются", — указал представитель Кремля.
Песков напомнил, что до сих пор "нет понимания о том, что, собственно, должно быть на повестке дня".
На прошлой неделе стало известно, что российская сторона направила Киеву 12 потенциальных вопросов, которые могли бы стать предметом обсуждения на встрече Путина и Зеленского. Однако Украина, как говорят в Кремле, на предложенную повестку не отреагировала, к тому же позже пресс-секретарь Зеленского обозначил очередное условие переговоров.
Ранее в Кремле отмечали, что встреча может состояться, если будет соответствующая повестка для обсуждения двух президентов. При этом российская сторона неоднократно подчёркивала, что тема Крыма во время переговоров подниматься не будет. Кроме того, есть и другой камень преткновения для встречи глав государств — это нежелание официального Киева выполнять Минские соглашения.
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