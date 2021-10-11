Песков — о встрече Путина с Зеленским: Перспектива пока не просматривается

Перспектива контактов Москвы и Киева на высшем уровне пока не просматривается. Об этом сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он напомнил, что готовность Владимира Путина к таким переговорам при наличии соответствующей повестки подчёркивалась неоднократно.

"Не меняются модальности, не меняется статус по выполнению предыдущих договорённостей, и в этом контексте, конечно, какие-то перспективы пока не просматриваются", — указал представитель Кремля.

Песков напомнил, что до сих пор "нет понимания о том, что, собственно, должно быть на повестке дня".