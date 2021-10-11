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Опубликовано 11 октября 2021, 13:42

Нобелевку по экономике присудили за анализ связей и исследования рынка труда

В этом году премию поделили канадско-американский экономист Дэвид Кард и американцы Джошуа Ангрист и Гвидо Имбенс.

Премию Государственного банка Швеции в области экономических наук памяти Альфреда Нобеля в 2021 году присудили Дэвиду Карду, а также Джошуа Ангристу и Гвидо Имбенсу. Об этом сообщил Нобелевский комитет Королевской академии наук.

Канадско-американский экономист Кард получил награду "за эмпирический вклад в экономику труда". А исследователям из Соединённых Штатов Ангристу и Имбенсу вручена премия "за методологический вклад в анализ причинно-следственных связей".

Ранее Нобелевскую премию мира присудили филиппинской журналистке Марии Рессе и главреду "Новой газеты" Дмитрию Муратову. Они обошли движение Black Lives Matter, Дональда Трампа и ещё более 320 номинантов, также выдвинутых на награду в этом году.

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Фото © Twitter / The Nobel Prize

Евгения Колесникова
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