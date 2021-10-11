Нобелевку по экономике присудили за анализ связей и исследования рынка труда
В этом году премию поделили канадско-американский экономист Дэвид Кард и американцы Джошуа Ангрист и Гвидо Имбенс.
Премию Государственного банка Швеции в области экономических наук памяти Альфреда Нобеля в 2021 году присудили Дэвиду Карду, а также Джошуа Ангристу и Гвидо Имбенсу. Об этом сообщил Нобелевский комитет Королевской академии наук.
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 11, 2021
The 2021 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded with one half to David Card and the other half jointly to Joshua D. Angrist and Guido W. Imbens.#NobelPrize pic.twitter.com/nkMjWai4Gn
Канадско-американский экономист Кард получил награду "за эмпирический вклад в экономику труда". А исследователям из Соединённых Штатов Ангристу и Имбенсу вручена премия "за методологический вклад в анализ причинно-следственных связей".
Ранее Нобелевскую премию мира присудили филиппинской журналистке Марии Рессе и главреду "Новой газеты" Дмитрию Муратову. Они обошли движение Black Lives Matter, Дональда Трампа и ещё более 320 номинантов, также выдвинутых на награду в этом году.
Фото © Twitter / The Nobel Prize