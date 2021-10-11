Песков рассказал о главной задаче власти при введении антиковидных ограничений

Российские власти, принимая антиковидные меры, стараются сохранить баланс между предотвращением роста числа заболевших и обеспечением условий для работы экономики. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Главная задача — это идти посередине между задачей разрыва эпидемиологических цепочек и предотвращения дальнейшего увеличения количества инфицированных и всё-таки обеспечением условий для того, чтобы экономика продолжала работать и люди могли и дальше зарабатывать деньги", — сказал представитель Кремля.