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Песков рассказал о главной задаче власти при введении антиковидных ограничений

По его словам, во многих регионах количество коек сокращается стремительно, поэтому там принимают "действенные меры".

11 октября, 10:51

Фото © ТАСС / Щербак Александр

Российские власти, принимая антиковидные меры, стараются сохранить баланс между предотвращением роста числа заболевших и обеспечением условий для работы экономики. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Главная задача — это идти посередине между задачей разрыва эпидемиологических цепочек и предотвращения дальнейшего увеличения количества инфицированных и всё-таки обеспечением условий для того, чтобы экономика продолжала работать и люди могли и дальше зарабатывать деньги", — сказал представитель Кремля.

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Также Песков назвал нереальным введение штрафов за отказ от вакцинации в России, поскольку это нарушает социальный характер государства.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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