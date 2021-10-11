Выживший при крушении L-410 в Татарстане считает, что спасся благодаря пилотам

Выживший при крушении в Татарстане парашютист считает, что спасся благодаря пилотам. Видео © Telegram-канал SHOT

Выживший при крушении самолёта L-410 в Татарстане парашютист Денис Яковлев рассказал телеграм-каналу SHOT, что остался жив благодаря погибшему экипажу.

"Я помню всё — от взлёта до удара. Единственное, что могу сказать, что если бы не пилоты, то мы там же — на общей группе похорон — лежали бы… Пилоты сделали вообще всё, максимум выжали", — указал Яковлев.

После взлёта был слышен хлопок, добавил выживший парашютист. Выпускающий инструктор дал команду на аварийное приземление, все в салоне приняли необходимое положение, после чего пилоты начали потихоньку снижаться. Яковлев предполагает, что им не хватило по высоте пары-тройки метров, чтобы нормально посадить самолёт. На это указывает и то, что шёл экипаж очень уверенно, борт не заваливался.