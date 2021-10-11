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Выживший при крушении L-410 в Татарстане считает, что спасся благодаря пилотам

По мнению парашютиста, экипажу не хватило всего пары-тройки метров, чтобы нормально посадить самолёт.

11 октября, 11:52

Скриншот видео © Telegram-канал SHOT

Выживший при крушении в Татарстане парашютист считает, что спасся благодаря пилотам. Видео © Telegram-канал SHOT

Выживший при крушении самолёта L-410 в Татарстане парашютист Денис Яковлев рассказал телеграм-каналу SHOT, что остался жив благодаря погибшему экипажу.

"Я помню всё — от взлёта до удара. Единственное, что могу сказать, что если бы не пилоты, то мы там же — на общей группе похорон — лежали бы… Пилоты сделали вообще всё, максимум выжали", — указал Яковлев.

После взлёта был слышен хлопок, добавил выживший парашютист. Выпускающий инструктор дал команду на аварийное приземление, все в салоне приняли необходимое положение, после чего пилоты начали потихоньку снижаться. Яковлев предполагает, что им не хватило по высоте пары-тройки метров, чтобы нормально посадить самолёт. На это указывает и то, что шёл экипаж очень уверенно, борт не заваливался.

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Выжившие находились в задней части самолёта и уже после падения старались помогать друг другу, вытаскивая коллег из-под обломков.

Напомним, утром 10 октября двухмоторный самолёт L-410 упал в Татарстане. По информации Лайфа, на борту находилось 22 человека, среди них — два члена экипажа, четыре инструктора, один оператор и 15 парашютистов. Выжить удалось шестерым из них, 16 погибли. Лайф опубликовал список всех пассажиров. Сегодняшний день, 11 октября, в Татарстане объявлен днём траура.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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