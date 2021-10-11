В Омске из-за пьяного москвича в банном халате задержали вылет рейса. Видео © Управление на транспорте МВД России по СФО

В Омске вылет самолёта, который должен был направляться в Москву, задержали из-за нетрезвого пассажира в банном халате. Об этом сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу. Как оказалось, 28-летний житель столицы в ожидании вылета напился в одном из кафе авиагавани, после чего направился на посадку. Однако командир воздушного судна решил, что пассажир в таком состоянии никуда не полетит.

"Согласно заключению медицинского освидетельствования, у мужчины установлено опьянение средней степени", — уточняется в релизе.

На кадрах, снятых правоохранителями, видно, что мужчина не устраивает разборок, хоть и пытается выяснить, на каком основании его высаживают из самолёта. Позже на требование проследовать с сотрудниками полиции молодой человек заявляет, что "базару ноль", и спокойно покидает лайнер. При этом на протяжении всего пути он поддерживает беседу с правоохранителем, рассказывая, что тот неправильно снимает. Москвич даже открыл перед полицейским дверь автомобиля, отметив, что он "не заговнится", и предложил тому первым пройти в салон, ведь сам молодой человек "никуда не торопится".

В отношении парня составили административный протокол за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.