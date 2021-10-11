Самбурская ищет помощника "без детей и планов на них в ближайшие пять лет"
Звезде сериала "Универ" пришлось объясняться с подписчиками, которые возмутились наличием такого пункта в списке требований к вакансии.
Фото © Instagram / samburskaya
34-летняя актриса Настасья Самбурская вновь оказалась в центре скандала, разместив в сториз требования для своего будущего помощника, которого она разыскивает в Instagram. Помимо традиционных для такой вакансии критериев вроде стрессоустойчивости, трудолюбия, преданности и сообразительности есть ещё один, возмутивший подписчиков звезды.
"Отсутствие детей и планирования их в ближайшие пять лет", — указано в списке требований.
Директ Самбурской буквально взорвался от увиденного. Подписчики звезды заспамили её требованием объясниться, что же такого плохого в детях.
Скриншот © Instagram / samburskaya
"Потому что дети имеют свойство часто болеть. И любой адекватный родитель поставит в приоритет ребёнка. А в приоритете должна быть работа. Я ко всему отношусь с пониманием, но мне необходимо, чтобы сотрудник избежал возможных пропусков по этой весьма уважительной причине", — парировала телезвезда.
Ранее Самбурская в одном из интервью рассказала о жёстких методах воспитания отца, который бил её в детстве. Актриса считает, что мать могла бы заступиться за неё, но не сделала этого. Теперь Самбурская крайне неохотно идёт на контакт с родственниками, да и собственную крепкую семью заводить не торопится. Их брак с коллегой Кириллом Дыцевичем продлился всего пару месяцев, а детей у актрисы как не было, так и нет.
К чужим детям Самбурская тоже относится без лишнего трепета. В 2018 году она выселила из квартиры бывшую девушку звезды сериала "Кадетство" Александра Головина Светлану Белогурову вместе с внебрачным ребёнком. По словам Настасьи, на такой шаг её заставило пойти поведение Белогуровой, которую актриса пустила жить в свою квартиру, взяв с неё обещание не раскрывать публично детали истории отношений с Головиным. Кроме того, Самбурская утверждала, что ребёнка Головина зачали под наркотиками.
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