НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Самбурская ищет помощника "без детей и планов на них в ближайшие пять лет"

Звезде сериала "Универ" пришлось объясняться с подписчиками, которые возмутились наличием такого пункта в списке требований к вакансии.

11 октября, 11:46
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CGKZopWHXbc/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">samburskaya </a></p>

Фото © Instagram / samburskaya

34-летняя актриса Настасья Самбурская вновь оказалась в центре скандала, разместив в сториз требования для своего будущего помощника, которого она разыскивает в Instagram. Помимо традиционных для такой вакансии критериев вроде стрессоустойчивости, трудолюбия, преданности и сообразительности есть ещё один, возмутивший подписчиков звезды.

Старость пришла: Самбурская "со смертного одра" рассказала, как её спасали медики в ночи — видео

Старость пришла: Самбурская "со смертного одра" рассказала, как её спасали медики в ночи — видео

"Отсутствие детей и планирования их в ближайшие пять лет", — указано в списке требований.

Директ Самбурской буквально взорвался от увиденного. Подписчики звезды заспамили её требованием объясниться, что же такого плохого в детях.

Скриншот © Instagram / samburskaya

Скриншот © Instagram / samburskaya

"Потому что дети имеют свойство часто болеть. И любой адекватный родитель поставит в приоритет ребёнка. А в приоритете должна быть работа. Я ко всему отношусь с пониманием, но мне необходимо, чтобы сотрудник избежал возможных пропусков по этой весьма уважительной причине", — парировала телезвезда.

Ранее Самбурская в одном из интервью рассказала о жёстких методах воспитания отца, который бил её в детстве. Актриса считает, что мать могла бы заступиться за неё, но не сделала этого. Теперь Самбурская крайне неохотно идёт на контакт с родственниками, да и собственную крепкую семью заводить не торопится. Их брак с коллегой Кириллом Дыцевичем продлился всего пару месяцев, а детей у актрисы как не было, так и нет.

"Вы первый начали": Самбурская пригрозила Дробышу раскрыть, с чего начался их конфликт

"Вы первый начали": Самбурская пригрозила Дробышу раскрыть, с чего начался их конфликт

К чужим детям Самбурская тоже относится без лишнего трепета. В 2018 году она выселила из квартиры бывшую девушку звезды сериала "Кадетство" Александра Головина Светлану Белогурову вместе с внебрачным ребёнком. По словам Настасьи, на такой шаг её заставило пойти поведение Белогуровой, которую актриса пустила жить в свою квартиру, взяв с неё обещание не раскрывать публично детали истории отношений с Головиным. Кроме того, Самбурская утверждала, что ребёнка Головина зачали под наркотиками.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

В Совете отцов призвали ищущую помощника без детей Самбурскую проснуться из каменного века

сегодня в 13:00

Выпавшая с детьми из окна москвичка жаловалась на одиночество

сегодня в 10:17

Тимати застали на свидании со звездой "Холостяка", пока его девушка пишет в Instagram грустные посты

сегодня в 13:02

Брак Шаляпина могут аннулировать из-за смерти жены-миллионерши

сегодня в 12:49

"Скоро всё узнаете": Илья Ковальчук рассказал о своём хоккейном будущем

сегодня в 12:52

Новости партнеров

Layer 1