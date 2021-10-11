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Избитый в метро парень рассказал, на что потратит 2 млн рублей от властей Москвы

Роман Ковалёв подчеркнул, что был шокирован решением выплатить ему такую крупную сумму денег.

11 октября, 12:01
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/MosSobyanin/status/1446436994800930817?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сергей Собянин</a></p>

Фото © Twitter / Сергей Собянин

Избитый тремя мужчинами в московском метро Роман Ковалёв рассказал, куда потратит два миллиона рублей, которые обещали ему выплатить столичные власти.

"Возможно, это будет взнос за ипотеку, очень давно мечтаю в Москву перебраться… Возможно, часть пойдёт на организацию свадьбы, хочу сделать предложение своей девушке, но оклематься нужно для начала", — рассказал он в беседе с "Газетой.ru".

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Напомним, вечером 4 октября в вагоне метро между станциями "Измайловская" и "Первомайская" Ковалёв заступился за девушку и был сильно избит тремя приезжими. На напавших завели уголовное дело о хулиганстве, 6 октября суд отправил их под стражу. Позже по поручению главы СКР Александра Бастрыкина дело было переквалифицировано на статью "Покушение на убийство", а также добавлена ещё одна статья — "Применение насилия в отношении представителя власти". Пострадавшего москвича наградят медалью "Доблесть и отвага" СК РФ, а власти Москвы собираются выплатить ему 2 млн рублей.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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