Избитый в метро парень рассказал, на что потратит 2 млн рублей от властей Москвы

Избитый тремя мужчинами в московском метро Роман Ковалёв рассказал, куда потратит два миллиона рублей, которые обещали ему выплатить столичные власти.

"Возможно, это будет взнос за ипотеку, очень давно мечтаю в Москву перебраться… Возможно, часть пойдёт на организацию свадьбы, хочу сделать предложение своей девушке, но оклематься нужно для начала", — рассказал он в беседе с "Газетой.ru".