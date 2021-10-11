НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Пара из Москвы отправилась автостопом в Крым, а попала в рабство в Дагестане

По словам Петра, предприниматель из Дербента купил его и спутницу за 50 тысяч рублей, заявив, что они должны отработать эти деньги.

11 октября, 12:11

Кадр из видео © Telegram / Mash Gor

Пару из Москвы угнали в рабство в Дагестан, когда они пытались добраться автостопом до Крыма. Видео © Telegram / Mash Gor

Москвичи Пётр Пелеханов и Ольга Лифатова отправились в отпуск в Крым, но оказались в рабстве в Дагестане. До полуострова пара решила добраться автостопом, на трассе "Дон" они сели в автобус, который и привёз их к "хозяину". Об этом сообщает телеграм-канал Mash Gor.

Отмечается, что водитель предупредил пару, что по пути они заедут в Ставрополь. По словам Петра, он начал возмущаться, когда понял, что их привезли в Дагестан, и грозился разбить окна автобуса, если водитель не остановится. Однако находившийся за рулём мужчина сообщил, что москвича и остальных пассажиров продали на кирпичный завод.

Под Самарой водитель автобуса решил спасти родных из рабства и чуть не погиб

Под Самарой водитель автобуса решил спасти родных из рабства и чуть не погиб

"До Дербента доехали, а там уже была покупка-продажа, был магазин. Нас встретили с утра две личности, которые захотели выяснить, что мы умеем. Второй объявил, что он в теплицах, — я стоял просто слушал, они общались — он говорит: "Мне нужны как раз в теплицу рабочие". <...> Я стою, понимаю, что средь бела дня людей продают, понимаю, что либо бежать сейчас, чего я не могу, так как я на железках передвигаюсь, либо кричать, что-то делать, предпринимать", — рассказал Пелеханов.

Он отметил, что бизнесмен приобрёл его и спутницу за 50 тысяч рублей и увёз в село Новая Мака. Там на протяжении месяца москвичей поднимали в 4 утра, заставляли весь день работать в теплицах, а на ночь закрывали в помещении, непригодном для жизни. При этом "хозяин" заявил паре, что она должна отработать деньги и тогда может быть свободна.

Сбежавший из рабства ставрополец двое суток полз по степи со сломанными костями ради помощи

Сбежавший из рабства ставрополец двое суток полз по степи со сломанными костями ради помощи

Однако в начале октября Пётр нашёл под грудой мусора люк, и узникам удалось сбежать. Теперь москвичи вернулись в столицу и планируют добиться справедливости, ведь, по их словам, обращения в полицию в Дагестане ничего не дали.

Ранее Лайф рассказывал, что россиянка нашла в упаковке с помидорами записку с мольбой о помощи. Полицейские начали проверку, руководствуясь адресом производителя продуктов, который работает на Ставрополье.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Под Самарой водитель автобуса решил спасти родных из рабства и чуть не погиб

27 июля, 16:22

Сотрудник банка заступился за девушку у бара на Новом Арбате и получил по лицу

сегодня в 12:32

Политолог назвал истинные причины приезда Виктории Нуланд в Москву

сегодня в 13:10

"Ради неё хочу делать поступки": Максим Аверин расставил точки над "i" в истории о романе с актрисой Якуниной

сегодня в 13:09

Тимати застали на свидании со звездой "Холостяка", пока его девушка пишет в Instagram грустные посты

сегодня в 13:02

Новости партнеров

Layer 1