Пара из Москвы отправилась автостопом в Крым, а попала в рабство в Дагестане

Пару из Москвы угнали в рабство в Дагестан, когда они пытались добраться автостопом до Крыма. Видео © Telegram / Mash Gor

Москвичи Пётр Пелеханов и Ольга Лифатова отправились в отпуск в Крым, но оказались в рабстве в Дагестане. До полуострова пара решила добраться автостопом, на трассе "Дон" они сели в автобус, который и привёз их к "хозяину". Об этом сообщает телеграм-канал Mash Gor.

Отмечается, что водитель предупредил пару, что по пути они заедут в Ставрополь. По словам Петра, он начал возмущаться, когда понял, что их привезли в Дагестан, и грозился разбить окна автобуса, если водитель не остановится. Однако находившийся за рулём мужчина сообщил, что москвича и остальных пассажиров продали на кирпичный завод.

"До Дербента доехали, а там уже была покупка-продажа, был магазин. Нас встретили с утра две личности, которые захотели выяснить, что мы умеем. Второй объявил, что он в теплицах, — я стоял просто слушал, они общались — он говорит: "Мне нужны как раз в теплицу рабочие". <...> Я стою, понимаю, что средь бела дня людей продают, понимаю, что либо бежать сейчас, чего я не могу, так как я на железках передвигаюсь, либо кричать, что-то делать, предпринимать", — рассказал Пелеханов.

Он отметил, что бизнесмен приобрёл его и спутницу за 50 тысяч рублей и увёз в село Новая Мака. Там на протяжении месяца москвичей поднимали в 4 утра, заставляли весь день работать в теплицах, а на ночь закрывали в помещении, непригодном для жизни. При этом "хозяин" заявил паре, что она должна отработать деньги и тогда может быть свободна.

Однако в начале октября Пётр нашёл под грудой мусора люк, и узникам удалось сбежать. Теперь москвичи вернулись в столицу и планируют добиться справедливости, ведь, по их словам, обращения в полицию в Дагестане ничего не дали.