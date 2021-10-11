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Фигуристы Синицина и Кацалапов снялись с Кубка России из-за травмы

При этом после первого вида программы они шли с результатом, превосходящим мировой рекорд.

11 октября, 12:25
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов снялись с этапа Кубка России по фигурному катанию в Йошкар-Оле по медицинским показаниям. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Стоит отметить, что после ритм-танца они шли на первом месте с результатом, который превосходит мировой рекорд. Однако не примут участия в произвольной программе. По словам тренера пары Александра Жулина, повреждение получил Никита Кацалапов.

"Спину "сорвал" Никита сегодня на тренировке. Пока ни о каких сроках восстановления и тренировках не может идти и речи. Пока он даже носки не может надеть. Приедем в Москву и будем разбираться", — цитирует Жулина РИА "Новости".

Добавим, что для Синициной и Кацалапова это было первое официальное выступление в этом сезоне.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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