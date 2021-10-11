Фигуристы Синицина и Кацалапов снялись с Кубка России из-за травмы

Чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов снялись с этапа Кубка России по фигурному катанию в Йошкар-Оле по медицинским показаниям. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Стоит отметить, что после ритм-танца они шли на первом месте с результатом, который превосходит мировой рекорд. Однако не примут участия в произвольной программе. По словам тренера пары Александра Жулина, повреждение получил Никита Кацалапов.

"Спину "сорвал" Никита сегодня на тренировке. Пока ни о каких сроках восстановления и тренировках не может идти и речи. Пока он даже носки не может надеть. Приедем в Москву и будем разбираться", — цитирует Жулина РИА "Новости".