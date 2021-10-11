Талисманы двух команд НБА сумели забросить мяч с центра площадки, стоя спиной к кольцу
В комментариях пользователи отмечают, что маскоты действуют гораздо увереннее, нежели целый ряд игроков лиги.
Видео © Twitter / NBA
Талисманы баскетбольных клубов "Кливленд Кавальерз" и "Милуоки Бакс" сумели удивить публику необычными достижениями во время предсезонных матчей НБА.
Так, маскоты вышли на площадку и сумели забросить мяч с самого её центра. Дополнительную сложность добавлял тот факт, что стояли они спиной к кольцу. Естественно, это не могло пройти мимо пользователей соцсетей, которые отметили, что маскоты действовали гораздо эффективнее, нежели целый ряд баскетболистов лиги.
"Оба лучше, чем бегающие и делающие данки (броски сверху кольца. — Прим. Лайфа) игроки", — написал один из подписчиков аккаунта NBA в "Твиттере".
"Талисманы лучше, чем их нынешние составы", — заметил другой пользователь.
Добавим, что "Кливленд" в своём предсезонном матче уступил "Чикаго", а "Милуоки" был сильнее "Оклахомы".
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