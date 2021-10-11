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Талисманы двух команд НБА сумели забросить мяч с центра площадки, стоя спиной к кольцу

В комментариях пользователи отмечают, что маскоты действуют гораздо увереннее, нежели целый ряд игроков лиги.

11 октября, 12:25

Видео © Twitter / NBA

Талисманы баскетбольных клубов "Кливленд Кавальерз" и "Милуоки Бакс" сумели удивить публику необычными достижениями во время предсезонных матчей НБА.

Так, маскоты вышли на площадку и сумели забросить мяч с самого её центра. Дополнительную сложность добавлял тот факт, что стояли они спиной к кольцу. Естественно, это не могло пройти мимо пользователей соцсетей, которые отметили, что маскоты действовали гораздо эффективнее, нежели целый ряд баскетболистов лиги.

"Оба лучше, чем бегающие и делающие данки (броски сверху кольца. Прим. Лайфа) игроки", — написал один из подписчиков аккаунта NBA в "Твиттере".

"Талисманы лучше, чем их нынешние составы", — заметил другой пользователь.

Добавим, что "Кливленд" в своём предсезонном матче уступил "Чикаго", а "Милуоки" был сильнее "Оклахомы".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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