Талисманы двух команд НБА сумели забросить мяч с центра площадки, стоя спиной к кольцу

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Талисманы баскетбольных клубов "Кливленд Кавальерз" и "Милуоки Бакс" сумели удивить публику необычными достижениями во время предсезонных матчей НБА.

Так, маскоты вышли на площадку и сумели забросить мяч с самого её центра. Дополнительную сложность добавлял тот факт, что стояли они спиной к кольцу. Естественно, это не могло пройти мимо пользователей соцсетей, которые отметили, что маскоты действовали гораздо эффективнее, нежели целый ряд баскетболистов лиги.

"Оба лучше, чем бегающие и делающие данки (броски сверху кольца. — Прим. Лайфа) игроки", — написал один из подписчиков аккаунта NBA в "Твиттере".

"Талисманы лучше, чем их нынешние составы", — заметил другой пользователь.