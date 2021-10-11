Попова предупредила о росте рисков распространения чумы из-за изменения климата
Глава Роспотребнадзора отметила, что сегодня экстренное реагирование на случаи заражения — очень важный момент.
Фото © Pixabay
Риски распространения чумы возрастают из-за изменения климата, заявила журналистам главный государственный санитарный врач России Анна Попова.
"Мы, конечно же, видим изменения границ очагов, например чумы, связанные с потеплением, с изменением климата и с антропогенным воздействием на окружающую природную среду. Мы видим увеличение случаев чумы в мире. Это тоже риски сегодняшнего дня", — отметила глава Роспотребнадзора.
Попова подчеркнула, что в наше время очень важным является экстренное реагирование на случаи болезни.
Ранее глава Роспотребнадзора рассказала, что в России за 2021 год зафиксировали один случай заражения человека птичьим гриппом. Ещё один такой же случай был зарегистрирован в Китае летом. Эти примеры признаны Всемирной организацией здравоохранения.
Комментариев: 0