Попова предупредила о росте рисков распространения чумы из-за изменения климата

Риски распространения чумы возрастают из-за изменения климата, заявила журналистам главный государственный санитарный врач России Анна Попова.

"Мы, конечно же, видим изменения границ очагов, например чумы, связанные с потеплением, с изменением климата и с антропогенным воздействием на окружающую природную среду. Мы видим увеличение случаев чумы в мире. Это тоже риски сегодняшнего дня", — отметила глава Роспотребнадзора.

Попова подчеркнула, что в наше время очень важным является экстренное реагирование на случаи болезни.