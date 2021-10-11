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Попова предупредила о росте рисков распространения чумы из-за изменения климата

Глава Роспотребнадзора отметила, что сегодня экстренное реагирование на случаи заражения — очень важный момент.

11 октября, 12:19
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Риски распространения чумы возрастают из-за изменения климата, заявила журналистам главный государственный санитарный врач России Анна Попова.

"Мы, конечно же, видим изменения границ очагов, например чумы, связанные с потеплением, с изменением климата и с антропогенным воздействием на окружающую природную среду. Мы видим увеличение случаев чумы в мире. Это тоже риски сегодняшнего дня", — отметила глава Роспотребнадзора.

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Попова подчеркнула, что в наше время очень важным является экстренное реагирование на случаи болезни.

Ранее глава Роспотребнадзора рассказала, что в России за 2021 год зафиксировали один случай заражения человека птичьим гриппом. Ещё один такой же случай был зарегистрирован в Китае летом. Эти примеры признаны Всемирной организацией здравоохранения.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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