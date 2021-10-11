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Умерла актриса Людмила Купина, игравшая в "Вечном зове" и "Служебном романе"

Причина смерти, а также место и дата прощания с 77-летней артисткой пока не уточняются.

11 октября, 12:18
<p>Людмила Купина в своей первой и самой главной роли в фильме "Трембита" (1968).</p><p>Фото © <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/w/sov/25542/foto/m7226/131920/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kino-teatr.ru </a></p>

Людмила Купина в своей первой и самой главной роли в фильме "Трембита" (1968).

Фото © kino-teatr.ru

Советская актриса Людмила Купина скончалась на 78-м году жизни. Об этом со ссылкой на источник сообщил Пятый канал. Причина смерти, а также место и дата прощания с артисткой не уточняются.

Людмила Купина окончила Высшее театральное училище имени Щукина и служила в Центре театра и кино под руководством режиссёра Никиты Михалкова. В 1968-м артистка дебютировала в фильме "Трембита" — советской музыкальной кинокомедии по мотивам одноимённой оперетты Юрия Милютина, причём сразу с главной ролью. В "Вечном зове" ей досталась роль поменьше — она сыграла Марию Васильевну, секретаря Петра Полипова.

Людмила Купина — женщина в очках за спиной у героини Светланы Немоляевой в "Служебном романе" (1977) Фото © kino-teatr.ru

Людмила Купина — женщина в очках за спиной у героини Светланы Немоляевой в "Служебном романе" (1977)

Фото © kino-teatr.ru

Купина сыграла в таких кинокартинах, как "Полынь — трава горькая", "Человек на полустанке", "Змеелов", "Без срока давности" и других. Мелькнула она и в "Служебном романе" в роли одной из сотрудниц статистического учреждения, где работали Новосельцев и Рыжова.

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Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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