Умерла актриса Людмила Купина, игравшая в "Вечном зове" и "Служебном романе"
Причина смерти, а также место и дата прощания с 77-летней артисткой пока не уточняются.
Людмила Купина в своей первой и самой главной роли в фильме "Трембита" (1968).
Фото © kino-teatr.ru
Советская актриса Людмила Купина скончалась на 78-м году жизни. Об этом со ссылкой на источник сообщил Пятый канал. Причина смерти, а также место и дата прощания с артисткой не уточняются.
Людмила Купина окончила Высшее театральное училище имени Щукина и служила в Центре театра и кино под руководством режиссёра Никиты Михалкова. В 1968-м артистка дебютировала в фильме "Трембита" — советской музыкальной кинокомедии по мотивам одноимённой оперетты Юрия Милютина, причём сразу с главной ролью. В "Вечном зове" ей досталась роль поменьше — она сыграла Марию Васильевну, секретаря Петра Полипова.
Людмила Купина — женщина в очках за спиной у героини Светланы Немоляевой в "Служебном романе" (1977)
Фото © kino-teatr.ru
Купина сыграла в таких кинокартинах, как "Полынь — трава горькая", "Человек на полустанке", "Змеелов", "Без срока давности" и других. Мелькнула она и в "Служебном романе" в роли одной из сотрудниц статистического учреждения, где работали Новосельцев и Рыжова.
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