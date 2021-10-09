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Кто убил актрису Зою Фёдорову и почему дело до сих пор не раскрыто

Оглавление
Времена не выбирают...
Версии, версии...
Неотработанные версии

Дело об убийстве звезды советского кинематографа Зои Фёдоровой насчитывает десятки томов — одних только свидетелей было допрошено больше четырёх тысяч. Почему за 40 лет убийца так и не был найден?

Опубликовано 8 октября 2021, 21:40
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Фото © kino-teatr.ru

Фото © kino-teatr.ru

Времена не выбирают...

Судьба Зои Фёдоровой была непростой, и если в старости её стали назвать прижимистой, то к этому привело множество причин. В первый раз её арестовало ОГПУ ещё в 1927 году. Двадцатилетняя Зоя тогда работала в Госстрахе и на танцах познакомилась с неким Кириллом Прови, военным. Вскоре того арестовали за шпионаж в пользу Британии, а вместе с ним прихватили и всё окружение — 12 человек. Из подвалов ОГПУ вышли двое: одной из них и была молоденькая Фёдорова. 10 человек были расстреляны. Это позволило журналистам предполагать, что Зою выпустили, потому что она согласилась стучать в ОГПУ и стала сексотом — секретным сотрудником советских органов госбезопасности. Однако это предположение опровергается её делом, сохранившимся в архивах, где нет никаких пометок о её сотрудничестве с чекистами. Впрочем, это не исключает каких-то устных договорённостей.

Именно сотрудничеством с НКВД объясняют и бурный роман с заместителем военного атташе США Джексоном Тейтом — якобы Зоя, уже будучи знаменитой актрисой, "разрабатывала" Тейта и чересчур им увлеклась, что привело к бурным чувствам и рождению дочери Виктории, которая, впрочем, осталась без отца — в 1946 году её мать отправили на гастроли в Крым, а Тейта в это время выслали из страны.

Джексон Тейт. Фото © wikipedia

Джексон Тейт. Фото © wikipedia

Однако и без Тейта личная жизнь актрисы била ключом: до романа с американцем она побывала замужем за оператором Владимиром Рапопортом, затем крутила любовь с военным лётчиком, Героем Советского Союза Иваном Клещёвым, но тот погиб на фронте, всегда беспрепятственно общалась с иностранцами и даже вместе с Любовью Орловой побывала в составе делегации в Тегеране. Ей даже приписывали романы то со Сталиным, то с Берией. Со Сталиным она действительно встречалась, но в официальной обстановке. По легенде, он спросил её, что такая красивая и успешная женщина может ещё желать? А Зоя ответила, что хочет, чтобы домой вернули её отца, арестованного в 1938 году. Сталин замялся, но просьбу выполнил. По другой легенде, освобождение отца Фёдорова выпросила у наркома внутренних дел Берии. Больной отец лагерей не выдержал и умер на руках у Зои в собственной постели.

Её карьера в предвоенный и военный период действительно как бы предполагает присутствие какого-то покровителя: за первые 10 лет работы в кино выпускница училища при Театре революции снялась в 22 картинах и дважды стала лауреатом Сталинской премии, но кто им был — тоже так и осталось тайной. Участники событий давно унесли с собой всё в могилу.

В 1946 году Фёдорову снова арестовали. Молва судачила, что это месть Берии, которому актриса отказала, но на самом деле арестовали её в ходе сбора компромата на Берию. Сделано это было по приказу главы МГБ Виктора Абакумова. Близкие люди считали, что Фёдорова, точно так же, как и её подруга Татьяна Окуневская, пострадала "от длинных языков и постоянных любовных историй с иностранцами" — видимо, по задумке Абакумова, они должны были признаться в шпионаже и скомпрометировать Берию. Но в дело вмешался Сталин — он спас Берию и арестовал Абакумова.

Лаврентий Берия. Фото © wikipedia

Лаврентий Берия. Фото © wikipedia

Судьба Фёдоровой его либо не интересовала (вспомнил про отца?), либо актриса стала козырем в неведомой нам игре. Ей дали 25 лет лагерей, а родню сослали в Казахстан. В Москву она вернулась только через 9 лет, в 1955 году. Её дочь всё это время воспитывалась её сестрой и считала ту за родную мать.

Версии, версии...

Новая жизнь началась с новых ролей в кино. Правда, теперь роли были характерные, эпизодические: "Девушка без адреса", "Ленинградская симфония", "Алые паруса", "Свадьба в Малиновке"... С 1956 года и до самой смерти актриса состояла на службе в труппе Театра-студии киноактёра. С годами она стала прижимистей, усилилась подозрительность. Соседи рассказывали, что в квартиру никого не пускала, с ними и с работниками ЖЭКа разговаривала через дверь, всегда проверяла, кто перед ней: звонила в ЖЭК, интересовалась — присылали ли такого человека. Если гости настаивали на встрече — назначала её во дворе. Пустить в дом чужого человека не могла. Значит, её убил кто-то из знакомых или родных?

Этой версии придерживалась дочь Фёдоровой Виктория. Став актрисой, она сделалась ярой антисоветчицей, в 1975 году уехала в США, где разыскала отца Джексона Тейта — тот был уже контр-адмиралом, — и осталась там жить. Она наотрез отказалась приезжать на похороны матери, мотивируя это тем, что опасается за свою жизнь. В общем-то, многие невозвращенцы слишком преувеличивали свою значимость для КГБ, но, возможно, она действительно что-то знала и опасалась какого-то конкретного человека.

Зоя Фёдорова с дочерью и внуком в США. Фото © youtube.com/Пусть Говорят

Зоя Фёдорова с дочерью и внуком в США. Фото © youtube.com/Пусть Говорят

Двухлетнее расследование убийства Зои Фёдоровой ни к чему не привело. Все версии отпали одна за другой. Несмотря на то что сама Фёдорова то и дело восклицала: "Если меня убьют, знайте — это дело рук КГБ!" — Комитет госбезопасности давно потерял к ней интерес. Да, Фёдорова собиралась уехать к дочери в США, однако она уже выезжала к ней и, побывав в Америке, вернулась в СССР. Никаких особых секретов актриса раскрыть не могла — она их не знала. Версия о бриллиантах тоже рассыпалась в прах — актриса действительно распродавала какие-то вещи перед отъездом, но доказательств того, что у неё на руках было хоть что-то по-настоящему ценное, так и не нашли. Бирки, которые остались от распроданных украшений, указывали на то, что особой ценности безделушки не представляли.

Тело Зои Фёдоровой на месте убийства. Фото © youtube.com/история

Тело Зои Фёдоровой на месте убийства. Фото © youtube.com/история

Убийство с целью ограбления от профессиональных налётчиков исключалось — слишком мирной была поза убитой. Более того, убийца, прикончив жертву, расчесал ей волосы. Некоторые журналисты, зацепившись за орудие убийства — трофейный пистолет "Зауэр" (Sauer), пытавшиеся доказать, что такими пистолетами убивали исключительно советские спецслужбы, тоже были неправы — во время войны на территории СССР, скорее всего, остались тысячи таких трофейных пистолетов. Кроме того, преступник оставил на месте убийства стреляную гильзу — это значило, что пистолет никогда не использовали для криминальных целей и, вероятно, сразу же выбросили — возможно, утопили в каком-то болоте или озере. Так кто же убийца?

Неотработанные версии

Во-первых, от глаз исследователей почему-то ускользает тот факт, что в этот день, 10 декабря 1981 года, Зоя Фёдорова всё же выходила из квартиры — погулять. А значит, преступник мог войти в квартиру, воспользовавшись отмычкой, а потом убить хозяйку, вернувшуюся с прогулки не вовремя. Именно в эти дни была ограблена ещё одна квартира в Москве — она принадлежала дрессировщице Бугримовой. Налётчика, которого в этом подозревали, вскоре убили во время задержания. Быть может, именно поэтому убийца так и не был найден.

Во-вторых, начальник УгРо 123-го отделения милиции Борис Кривошеин, который вёл дело об убийстве, с годами стал понимать, что в следствии были промашки. Он рассказывал, что тело обнаружил племянник погибшей — он стучал в дверь квартиры тётки, слыша, как там работает радио, но ему никто не открывал, и тогда он съездил за своим ключом. В двери он заметил записку от знакомой Зои Фёдоровой. Якобы женщина не застала актрису дома и написала ей несколько укоряющих строк.

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Кривошеин признавался, что эту знакомую Фёдоровой допросили поверхностно, сняли с неё показания и отпустили, не удосужившись проверить все детали дела. Тем временем женщина села на самолёт в США и улетела туда на постоянное место жительства. Теперь следователь понимает, что именно эта особа и могла быть убийцей.

Мотив мог быть самым приземлённым — драгоценности. Кривошеин предположил, что Фёдорова сошлась с этой женщиной на почве будущей эмиграции в США и, возможно, попросила её отвезти дочери какие-то ценности. Доверие, скорее всего, возникло на почве того, что дама была сотрудником "Мосфильма" — коллегой по цеху. Та ценности забрала, а актрису, возможно, убила.

В-третьих, был и ещё один не отработанный след: первый муж дочери Виктории, американский пилот Ричард Поуи, который как раз в это время был в Москве, запросто мог нанести визит бывшей тёще по тому же самому вопросу — переправке каких-то ценных вещей в США. Вскоре после убийства актрисы он поменял работу и открыл в США бизнес.

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Может оказаться и так, что все эти версии — неправда, и что истина кроется где-то в тюремном прошлом актрисы или даже в военных годах, и что совсем не просто так, а с каким-то намёком на месте преступления была оставлена гильза от немецкого пистолета "Зауэр", которым в нацистской Германии снабжали офицеров вермахта и эсэсовцев.

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Авторы
Майя Новик
Майя Новик
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