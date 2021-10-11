В Татарстане ввели обязательную вакцинацию от ковида для ряда жителей
Те, кто не получит первый компонент препарата, подлежат отстранению от работы с 9 ноября.
Фото © ТАСС / Егор Алеев
В Татарстане с сегодняшнего дня, 11 октября, вводят обязательную вакцинацию против коронавируса для отдельных категорий граждан. Требование не распространяется на людей с документально оформленными противопоказаниями. Об этом сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
Так, прививка станет обязательной для лиц 60 лет и старше, работников медицинских, образовательных, культурных, социальных учреждений, промышленных предприятий, правоохранительных органов, сотрудников сфер услуг, транспорта (в том числе такси), туризма, энергетики, ЖКХ, строительства, сельского хозяйства, госслужащих.
Кроме того, прививка будет обязательной для студентов, направляемых для прохождения производственной практики за пределы образовательной организации.
"Руководители организаций в срок до 6 декабря 2021 года должны организовать работу по вакцинации своих сотрудников вторым компонентом. Подлежат отстранению от работы с 9 ноября не получившие первый компонент вакцины, а с 7 декабря — не завершившие курс вакцинации против новой коронавирусной инфекции", — говорится в сообщении управления Роспотребнадзора.
Ранее сегодня обязательную вакцинацию от коронавируса для некоторых граждан ввели в Приморье и в Еврейской автономной области (ЕАО). А власти Алтая расширили список категорий граждан, для которых прививка будет обязательной: это сотрудники промышленных производств и организаторы массовых мероприятий.
Комментариев: 0