В Татарстане ввели обязательную вакцинацию от ковида для ряда жителей

В Татарстане с сегодняшнего дня, 11 октября, вводят обязательную вакцинацию против коронавируса для отдельных категорий граждан. Требование не распространяется на людей с документально оформленными противопоказаниями. Об этом сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Так, прививка станет обязательной для лиц 60 лет и старше, работников медицинских, образовательных, культурных, социальных учреждений, промышленных предприятий, правоохранительных органов, сотрудников сфер услуг, транспорта (в том числе такси), туризма, энергетики, ЖКХ, строительства, сельского хозяйства, госслужащих.

Кроме того, прививка будет обязательной для студентов, направляемых для прохождения производственной практики за пределы образовательной организации.